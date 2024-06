Primeiro Arrastão do Pavulagem de 2024 leva milhares de pessoas às ruas de Belém

Belém já deu início às programações de uma das mais vibrantes manifestações culturais deste ano: o Arrastão do Pavulagem de 2024, que promete agitar a cidade nas manhãs de domingo no mês de junho. O primeiro arrastão do ano está sendo realizado na manhã de hoje (16) e milhares já estão nas ruas de Belém curtindo a o evento, que traz muita cor, dança, música e cultura paraense. Veja fotos:

A concentração teve início às 9h na Praça da República. De lá, os participantes seguiram em um cortejo até a Praça Waldemar Henrique. No destino final do cortejo cultural, vem mais festa: a praça vira palco de um show da banda Arraial do Pavulagem, com um repertório que inclui canções que celebram a cultura amazônica, suas lendas, danças e ritmos, criando uma atmosfera de celebração e pertencimento.

Este ano, na sua 37ª edição, o evento traz o tema "Arraial do Saber", celebrando a sabedoria ancestral das mestras da cultura popular do Pará e destacando o papel essencial das mulheres na preservação dos tesouros imateriais da Amazônia. A programação reverencia as detentoras de saberes e fazeres, enfatizando a representação da natureza-mãe, fonte de força e criação.

O presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva, destacou a importância do evento como espaço de aprendizado e troca de conhecimentos, que este ano defende o conhecimento no seu tema. "O Arraial do Pavulagem é um lugar de troca de saberes. É uma escola sem paredes”, disse. Ronaldo ainda diz que o festejo do Arraial do Pavulagem é um trabalho feito a muitas mãos e pediu, para os próximos cortejos, que a população vá às ruas para espalhar alegria. “Tá só começando a nossa festa, pedimos que as pessoas venham e curtam em paz. A gente pede isso para que seja uma festa ainda mais bonita para todos", finalizou.

Nesse clima de paz, Bele Chagas, bióloga de 25 anos, curtiu o primeiro dia de festa com os amigos e já está na expectativa para os próximos domingos juninos. "O Arrastão do Pavulagem representa muito nosso povo e nosso calor. Vamos vir nos próximos domingos com certeza. Estando com saúde, vamos estar aqui celebrando nossa cultura”, disse a paraense que finalizou comemorando a manifestação cultural: “Viva o Arraial do Pavulagem! Viva a cultura paraense!".

Do lado de dentro do cordão do batalhão da estrela, além da estreia do boi na temporada junina de 2024, foi o dia que marcou a estreia dos integrantes da bande. Tatianny Soares, de 27 anos, é estreante no batalhão da estrela como tocadora de cuíca na banda. Ela foi acompanhada dos amigos e contou sobre a realização em participar do momento pela primeira vez: "Estou muito feliz e com a expectativa lá em cima. Eu vim com meus amigos, nós já acompanhamos o cortejo todos os anos e chegou um momento em que o boizinho nos chamou, e resolvemos atender o pedido”, disse ela falando sobre a motivação para fazer parte do time musical do evento.

A programação do Arrastão do Pavulagem segue nos próximos finais de semana. O cortejo acontece sempre aos domingos, com concentração na Praça da República, a partir das 9h. E ao final, os brincantes encerram na Praça Waldemar Henrique, com show da banda Arraial do Pavulagem e convidados. Os próximos arrastões acontecem nos dias 23 e 30 de junho e 7 de julho.