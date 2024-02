Secretária de Cultura lança Caderno de Educação Patrimonial nesta quinta-feira (29)

O Programa "Diálogos Sobre o Patrimônio" vai início nesta quinta-feira (29). A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), por meio do departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Dphac). O evento será marcado também pelo lançamento do Caderno de Educação Patrimonial "O Pará e sua Diversidade Cultural". A ação será às 9h, no Auditório Eneida de Moraes, no Centro Cultural Palacete Faciola.

A programação inicia com uma mesa-redonda "Gestão e Proteção do Patrimônio Cultural", contando com a participação de diversos profissionais como a professora mestre Claudia Nascimento (UFRR/RR), a doutora Helena Tourinho em representação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a doutora Rosa Arraes pelo Museu Casa Francisco Bolonha, o doutor Mauro Tavares pelo Cefor/Seduc, e a mestre Rebeca Ribeiro, diretora do Dphac. A mediação será realizada pela jornalista Trisha Guimarães.

A proposta visa oferecer uma atividade formativa sobre o patrimônio paraense, desenvolvida mediante encontros periódicos, com abordagem transdisciplinar e sistema modular, compreendendo palestras, mesas-redondas, minicursos e oficinas.

Serão abordados temas como o papel da educação, do planejamento e gestão urbana na preservação do patrimônio cultural. O Caderno de Educação Patrimonial apresenta de forma didática explicações sobre a origem do patrimônio cultural, suas tipificações, e orientações sobre como a sociedade e o poder público devem agir para reconhecer e preservar cada tipo de patrimônio, além de informar sobre a legislação estadual pertinente e listar os patrimônios do Estado. Ao final, o caderno propõe uma série de atividades inspiradas no Inventário do Patrimônio Cultural Paraense, elaborado pela Secult.

"É fundamental destacar a importância da educação patrimonial no processo de apropriação pela sociedade. Sem ela, nosso trabalho é quase nulo, pois se a própria sociedade não reconhecer de onde veio, não nos auxilia a proteger nosso patrimônio. Esse trabalho é fundamental para todo o processo de valorização histórica que a Secult tem empreendido", destaca Rebeca Ribeiro, diretora do Dphac.

O material do Caderno de Educação Patrimonial circulará pelas escolas estaduais ao longo de 2024, juntamente com uma exposição sobre o mesmo tema.