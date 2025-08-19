Sebos na Feira Pan-Amazônica do Livro reúnem edições raras a preços acessíveis

A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que está sendo realizada desde o dia 16 deste mês no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, mantém a característica do evento de trazer os mais diversos tipos de livros e de estabelecimentos para a escolha do público. Com presença já tradicional na Feira, os estandes dos sebos, como são conhecidas as livrarias de itens semi-novos, são paradas obrigatórias para quem quer "garimpar" livros difíceis de encontrar.

Na edição deste ano, segundo a organização, mais de 15 expositores especializados no mercado de raridades estão presentes. O Seboara Livros está participando pela primeira vez da Feira Pan-Amazônica, com grande variedade de gêneros literários e até mesmo de itens, já que não vende apenas livros, segundo afirma o livreiro Jean Tapajós: “Aqui você vai encontrar quadrinhos em edições deluxe e revistas mensais, livros de psicologia, filosofia, sociologia, direito, gramática, cálculo, física, química e romances literários. Até obras de editoras que já não existem mais estão disponíveis”.

Para Jean, a missão do Seboara Livros é preservar e compartilhar conhecimento. “O verdadeiro valor está no conteúdo raro e nos achados que despertam o interesse de leitores atentos e curiosos. É uma forma de manter vivas memórias e coleções”, diz o profissional.

Já o livreiro Thomas Carvalho, do Sebo da Galeria, relatou o impacto positivo da presença no evento. “Recebemos pessoas mais velhas, professores e também jovens que, muitas vezes, nunca haviam tido contato com um sebo. O espaço da feira é um local de resistência, de gratidão e de valorização do trabalho que fazemos com tanto zelo”, define.