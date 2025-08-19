Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sebos na Feira Pan-Amazônica do Livro reúnem edições raras a preços acessíveis

Com presença tradicional na Feira, os estandes dos sebos são paradas obrigatórias para quem quer "garimpar" livros difíceis de encontrar

O Liberal

A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que está sendo realizada desde o dia 16 deste mês no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, mantém a característica do evento de trazer os mais diversos tipos de livros e de estabelecimentos para a escolha do público. Com presença já tradicional na Feira, os estandes dos sebos, como são conhecidas as livrarias de itens semi-novos, são paradas obrigatórias para quem quer "garimpar" livros difíceis de encontrar.

VEJA MAIS

image Sebos em Belém reinventam a experiência literária com memória, café e música
Na capital paraense, os leitores se mostram animados com as obras que misturam o passado e o presente da região Amazônica

image Espaços que oferecem livros a preços acessíveis ganham a periferia de Belém
Conhecidos por 'sebos', os locais disponibilizam literaturas a partir de R$ 2

image Sebos oferecem variedade e preços baixos na 25ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes
Empreendedores do setor apostaram no evento e celebram boas vendas.

Na edição deste ano, segundo a organização, mais de 15 expositores especializados no mercado de raridades estão presentes. O Seboara Livros está participando pela primeira vez da Feira Pan-Amazônica, com grande variedade de gêneros literários e até mesmo de itens, já que não vende apenas livros, segundo afirma o livreiro Jean Tapajós: “Aqui você vai encontrar quadrinhos em edições deluxe e revistas mensais, livros de psicologia, filosofia, sociologia, direito, gramática, cálculo, física, química e romances literários. Até obras de editoras que já não existem mais estão disponíveis”.

Para Jean, a missão do Seboara Livros é preservar e compartilhar conhecimento. “O verdadeiro valor está no conteúdo raro e nos achados que despertam o interesse de leitores atentos e curiosos. É uma forma de manter vivas memórias e coleções”, diz o profissional.

 Já o livreiro Thomas Carvalho, do Sebo da Galeria, relatou o impacto positivo da presença no evento. “Recebemos pessoas mais velhas, professores e também jovens que, muitas vezes, nunca haviam tido contato com um sebo. O espaço da feira é um local de resistência, de gratidão e de valorização do trabalho que fazemos com tanto zelo”, define.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

28ª Feira Pan-Amazônica do Livro

Sebos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AUDIOVISUAL

Exclusivo: após Pssica, da Netflix, Fernando Meirelles anuncia mais duas produções para o Pará

Ele já foi indicado ao Oscar como melhor diretor pelo filme “Cidade de Deus” (2002)

19.08.25 10h25

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

SERIADO

Marina Ruy Barbosa surge como Suzane von Richthofen no teaser de 'Tremembé' do Prime Video; veja

Apesar do teaser ter sido compartilhado nas redes sociais, ainda não há a data de lançamento da série

18.08.25 20h37

CELEBRIDADES

Faustão recebe alta da UTI e apresenta melhora progressiva, diz boletim médico

O comunicador está internado desde o dia 21 de maio tratando uma infecção bacteriana aguda com sepse

18.08.25 18h55

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

LUTO

Irmão de Sheron Menezzes morre aos 36 anos: 'um pedaço de mim se foi', diz atriz

Draiton era um dos quatro filhos de Veralinda Menezes e morreu em um hospital. A causa da morte não foi revelada pela família

19.08.25 9h08

DE ARREPIAR

Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

17.08.25 17h49

TEATRO

‘Prima Facie’, com Débora Falabella, ganha sessão extra em Belém

Texto da australiana Suzie Miller aborda ética, gênero e violência sexual

19.08.25 0h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda