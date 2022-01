Sebo do Gueto entra em reta final de campanha de financiamento

Um livraria ao alcance de nossas mãos pode ser encontrada no bairro do Jurunas. Com livros físicos e digitais, a Sebo do Gueto iniciou um financiamento online para arrecadar R$ 90 mil, através de uma plataforma digital. A campanha que irá terminar no próximo dia 31, já passou dos 50% arrecadados.

“Ano passado, fizemos um financiamento que contribuiu para a abertura de cinco novos sebos e para melhorar nossa plataforma de envio de livros gratuitos, esse ano vamos apoiar mais 10 sebos e custear as despesas do Gueto Hug, durante um ano”, explicou Jean Ferreira, fundador e Gerente de Comunidade.

Ele explicou que a plataforma só libera o dinheiro caso a meta seja atingida, se não, todo o valor arrecadado é devolvido aos doadores. Mas tendo como exemplo 2021, que atingiu o valor determinado no último dia, é possível que este ano ocorra igual.

VEJA MAIS

“As pessoas começam a mudar quando veem outras pessoas contribuindo. Ano passado conseguimos no último dia. É uma corrente do bem que vai crescendo de forma exponencial conforme as pessoas ajudam e acreditam”, disse.

“Essa campanha é tudo ou nada, por isso estou aqui pedir sua ajuda. A cada 1 real que você colocar, o fundo enfrente coloca mais 2 reais até atingir a meta”, acrescentou o fundador.

Como disse Jean, a cadeia de doação é realizada a partir das pessoas que conhecem o projeto, por isso a importância de repassar sempre aos conhecidos sobre o Sebo do Gueto. Para quem não conhece, é um projeto que tem como objetivo o acesso e incentivo à leitura em conjunto com comunidades.

No primeiro momento foi criado para captar livros em periferias urbanas ou interiores. Em seguida foi criado, o Clube do Gueto, que é uma plataforma digital que envia livros gratuitamente para todo o Brasil.

Agora, foi criado o Gueto Hub, que é um espaço cultural que atende a comunidade do Jurunas com biblioteca comunitária, galeria de arte, museu, coworking e área de convivência.

"O primeiro sebo nasceu no Jurunas e hoje é uma franquia social, presente em Belo Horizonte, Castanhal/PA, Ananindeua/PA, Icoaraci-Belém/PA, Caxias do Sul/RS, São Paulo/SP e São Raimundo Nonato/PI", explicou Jean.

Vale lembrar, que é o Sebo do Gueto é quem mantém todo o propósito.

Atualmente, 22 profissionais trabalham no projeto. São 10 voluntários do Gueto Hub, e 12 pessoas trabalhando no Sebo do Gueto. Jean explicou que o projeto já virou uma economia local.

O doador terá uma recompensa que será escolhida por ele, como marcadores, ecobags e agenda, entre outros.

ENTENDA

O financiamento está sendo realizado através da plataforma Benfeitoria. O modelo é de “matchfunding”, que trata de financiamento coletivo com a participação de uma empresa ou instituição.

Além da Benfeitoria, o Sebo do Gueto tem como parceiro a Tide Setúbal.

De forma prática, o financiamento se dá da seguinte forma: para cada 1 real que você colocar nessa campanha, a Tide Setúbal triplicará a colaboração. Se o projeto atingir 100% ou mais da meta estipulada na campanha, receberemos o dinheiro arrecadado e entregaremos as recompensas àqueles que contribuíram.