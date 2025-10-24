Capa Jornal Amazônia
P. 'Diddy' Combs é ameaçado com faca em prisão de Nova York

De acordo com Finney, o ataque foi interrompido por um agente prisional que impediu o agressor de ferir Diddy.

Estadão Conteúdo

O rapper Sean "Diddy" Combs teve uma noite de terror no Centro de Detenção Metropolitana, no Brooklyn, em Nova York, onde está preso, cumprindo pena por facilitação da prostituição. Ele teria sido acordado com uma faca pressionada contra seu pescoço, numa tentativa de intimidação por parte de outro preso.

O relato foi feito ao jornal Daily Mail por Charlucci Finney, um amigo próximo do músico.

O amigo ressaltou na entrevista que o Centro de Detenção Metropolitana é especialmente hostil com presos acusados de crimes sexuais.

O magnata do hip-hop foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão em um dos julgamentos mais divulgados da história da música nos Estados Unidos. A sentença foi proferida no início deste mês pelo juiz Arun Subramanian.

Diddy foi absolvido de acusações mais graves, incluindo tráfico sexual e conspiração para extorsão. A promotoria acusava o rapper de coagir mulheres a terem relações sexuais indesejadas com prostitutos, com a ajuda de uma equipe de funcionários.

Além da prisão, Diddy foi condenado a pagar uma multa de 500 mil dólares.

