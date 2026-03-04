Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sean Combs tem saída da prisão antecipada; saiba a nova data de soltura do rapper

Combs, de 56 anos, cumpre pena de 50 meses após condenação por duas acusações relacionadas à prostituição

Estadão Conteúdo

A data de saída de Sean Combs da prisão foi antecipada em mais de cinco semanas. De acordo com o sistema do Federal Bureau of Prisons (BOP), o executivo musical deve deixar a unidade em 25 de abril de 2028.

Combs, de 56 anos, cumpre pena de 50 meses após condenação por duas acusações relacionadas à prostituição. Ele está detido na penitenciária federal de baixa segurança de Fort Dix, em Nova Jersey.

Mudanças na data

Desde que chegou à unidade, em outubro do ano passado, a previsão de soltura passou por alterações. Inicialmente marcada para 8 de maio de 2028, a data foi modificada em novembro de 2025 para 4 de junho do mesmo ano, segundo o BOP. E, agora, para abril.

Na ocasião, veículos como a CBS e o TMZ informaram que o artista teria violado regras internas da prisão, o que foi negado por sua equipe. Um representante se recusou a comentar.

O rapper está preso desde setembro de 2024, quando foi detido sob acusações que incluíam tráfico sexual, conspiração para extorsão e transporte com o objetivo de se envolver em prostituição. As alegações envolviam os chamados "eventos sexuais" que ele teria promovido com namoradas.

Processo e rotina na prisão

Após um julgamento que durou sete semanas, Combs foi absolvido das acusações mais graves. Atualmente, ele recorre da sentença e também questiona a legislação que fundamentou parte das acusações. Uma audiência está prevista para abril.

Na prisão, o artista trabalha na biblioteca da capela e participa do RDAP, programa intensivo de tratamento contra drogas que pode reduzir a pena em até um ano, caso seja concluído.

Em declaração à edição norte-americana da revista Rolling Stone, um porta-voz afirmou que Combs tem se dedicado à recuperação e ao cumprimento das exigências do período de detenção.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/SEAN COMBS/PRISÃO/SAÍDA/DATA/MUDANÇA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MUDANÇAS

Luiza Possi anuncia transição do pop para carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Ao relembrar a própria trajetória, a cantora destacou que sempre manteve fidelidade às próprias convicções

04.03.26 18h23

BOLETIM MÉDICO

Marquito segue internado em estado grave após sofrer acidente de moto

Humorista foi extubado no domingo (1º) após procedimento de quatro horas

04.03.26 17h42

AFETO

Dira Paes celebra momento raro ao lado dos seis irmãos em Belém

A atriz paraense usou as redes sociais para compartilhar o encontro

04.03.26 17h20

CELEBRIDADES

Dona Onete segue estável e com boa resposta ao tratamento, diz assessoria

A artista paraense foi internada na última sexta-feira (27) com infecção urinária

04.03.26 13h40

MAIS LIDAS EM CULTURA

celebridades

Nicole Bahls quase é atingida por cabeçada de vaca em momento inusitado

A fazenda de Nicole Bahls é bastante conhecida na internet. A influenciadora nomeia seus animais em homenagem a celebridades e revelou que seu sustento vem do sítio

04.03.26 16h17

crime

MC Mirella processa internautas após ter conteúdos adultos vazados na internet

A cantora e ex-Fazenda surgiu em suas redes sociais para denunciar pessoas que vem vazando conteúdos íntimos seus na internet

29.01.25 16h35

CELEBRIDADES

Após boatos de namoro, Lucy Alves e Indira Nascimento vão juntas à Sapucaí

De acordo com jornal Extra, as artistas estariam namorando há meses, mas mantiveram o romance em sigilo

13.02.24 11h41

CELEBRIDADES

Manu Batidão é 'flagrada' fazendo show sem calcinha; cantora nega: ‘Verdade prevalece’

Várias montagens das partes íntimas da cantora foram divulgadas na Web

05.03.26 2h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda