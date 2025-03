Scorpions é a banda estrangeira mais brasileira que existe? Entenda o porquê!

Quando subir ao palco do festival Monsters of Rock, no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 19 de abril, a banda alemã Scorpions vai chegar à impressionante marca de 52 shows no Brasil em cerca de 40 anos. A marca mostra que o rock transcende fronteiras, é verdade, mas poucas bandas internacionais têm uma relação tão duradoura e intensa com o Brasil quanto os responsáveis por clássicos como Wind of Change, Still loving you, Rock like a Hurricane, Big City Nights, Holiday e tantos outros.

Desde sua primeira visita ao país, em 1985, na histórica primeira edição do Rock in Rio, a banda alemã vem construindo uma trajetória de amor e fidelidade com os fãs brasileiros. Agora, em abril de 2025, o grupo, que já se apresentou 50 vezes no Brasil, fará mais 3 shows, reafirmando seu status como uma das bandas estrangeiras mais queridas pelo público nacional.

Quando tudo começou...

O ano era 1985. Os Scorpions subiram ao palco do Rock in Rio e se apresentaram para uma multidão. Naquele momento, o grupo já era um dos nomes mais poderosos do hard rock mundial, embalado pelo sucesso do álbum "Love at First Sting", lançado no ano anterior. O disco trazia "Rock You Like a Hurricane", que rapidamente se tornou um dos maiores clássicos do rock.

Além da qualidade musical e presença de palco, a banda conquistou o público brasileiro por sua presença constante, sua energia nos palcos e sua capacidade de emocionar. Clássicos como "Still Loving You", "Wind of Change" e "Send Me an Angel", por exemplo, se tornaram verdadeiros hinos para diferentes gerações de fãs.

Por Belém e pelo Brasil

A banda já tocou em mais de 15 cidades brasileiras, incluindo capitais e até municípios do interior, algo raro para grupos internacionais. Além disso, levaram seu som para todas as cinco regiões do país, tornando-se uma das poucas bandas estrangeiras a realizar esse feito.

No Norte, os Scorpions já tocaram três vezes em Manaus, sendo a última no Monsters of Rock em 2023. Já em Belém, ocorreu apenas uma marcante apresentação: no dia 3 de setembro de 2008, no antigo Cidade Folia, com uma multidão de fãs presentes.

O vocalista Klaus Meine já declarou diversas vezes o carinho especial que sente pelos brasileiros. "É sempre incrível tocar no Brasil. A energia do público é única, e sentimos essa conexão especial todas as vezes que subimos ao palco", disse ele em uma entrevista recente ao cala Scorpions Brazil. Agora é hora do reencontro e em grande estilo.

História sendo feita

Nas próximas semanas, como dito no início deste texto, a história será escrita e os Scorpions irão ultrapassar a marca de 50 shows no Brasil. A apresentação mais aguardada é no festival Monsters of Rock, que completa 30 anos em 2025. Em um mega festival, o lineup inclui também Judas Priest, Europe, Savatage, Queensrÿche, Opeth e Stratovarius.

Antes, será realizada a Arena of Rock, no dia 16 de abril, em Brasília-DF, contando também com Judas Priest, Europe e Kisser Clan. Após Brasília e São Paulo, os Scorpions encerram a turnê brasileira no Rio de Janeiro. A apresentação faz parte da 60th Anniversary Tour, uma celebração dos 60 anos de carreira da banda.

Assim, completando 53 shows no Brasil, de Norte a Sul, os Scorpions mostram que o rock não tem nacionalidade – ele vive na paixão dos fãs, onde quer que estejam. E para os brasileiros, essa banda alemã sempre terá um lugar especial no coração.