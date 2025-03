Onde curtir rock em Belém? Lista indica 5 lugares

Belém é conhecida pelo carimbó, além das influências musicais latinas e caribenhas presentes em alguns ritmos como lambada, cumbia, merengue e salsa. Ou pelas festas de aparelhagem, o famoso "rock doido". Mas, para além das raízes nortistas, é possível curtir outros gêneros musicais na capital paraense, como é o caso do rock, com bares e pubs temáticos. Pensando nisso, o OLiberal.com sugere lista de 5 locais para quem curte o estilo.



Veja 5 lugares para quem curte rock em Belém



Black Dog English Pub

Pub de estillo temático inglês e localizado no centro de Belém, o Black Dog English Pub é conhecido por ter o tradicional balcão de cervejas típico dos britânicos. O ambiente conta com uma cardápio variado de cervejas (incluindo importadas e artesanais), drinks e petiscos. Semanalmente a programação conta com bandas covers de rock.

Interior Black Dog English Pub (Reprodução/ TripAdvisor)

Endereço:Bernal do Couto, 791. Entre Dom Pedro I Generalíssimo. Umarizal

Horário de Funcionamento: Segunda à Quarta - 18h às 01h/ Quinta à Sábado - 18h às 04hInformações em

Studio Pub

O Studio Pub é um dos pubs mais antigos e conhecidos de Belém, localizado no bairro da Batista Campos. Com decoração temática de diversas bandas de rock, que vão desde o pop rock ao heavy metal, o local também é palco de shows e de festivais de rock, tendo o seu próprio: O Studio Pub Rock Festival. Com um menu de cervejas, hambúrgueres e pizzas artesanais, o local também conta com uma segunda unidade no bairro de Nazaré, especialmente para happy hour, que inclui bebidas e pizzas.

Fachada do Studio Pub (Reprodução/ TripAdvisor)

Endereço: Travessa Presidente Pernambuco, 277. Batista Campos

Horário de Funcionamento: Terça, Quarta e Domingo - 19h às 00h/ Quinta à Sábado - 19h às 03h

Happy Hour: Todos os dias, a partir das 18h



Manga Pub

Localizado na Brás de Aguiar, o Manga Pub é um pub especializado em cervejas artesanais, com 20 tipos de chopp para os apreciadores da bebida. Além disso, recebe semanalmente diversos shows covers de bandas consagradas do rock, como Pink Floyd.

Manga Pub (Reprodução/ TripAdvisor)

Endereço: Avenida Brás de Aguiar, 492. Golden Shopping. Nazaré.

Horário de Funcionamento: Segunda à Quinta - 18h às 00h/ Sexta à Sábado - 12h às 03h/ Domingo - 16h às 00h.



Rock Pub 1051

O Rock Pub 1051 é localizado no bairro da Pedreira e é conhecido pelo rock raiz. Também com ambientação imersiva de bandas de rock, o local recebe bandas de todos os estilos de rock'n' roll. Com cervejas, drinks, petiscos e hambúrgueres, o pub é ideal para aqueles que gostam de variedade.

Rock Pub 1051 (Reprodução/ Facebook)

Endereço: Travessa Perebebuí, 1051. Pedreira.

Horário de Funcionamento: Quarta, Quinta e Domingo - 18h30m - 00h / Sexta e Sábado - 18h30m- 03h

Cosanostra

O Cosanostra existe desde 1986 e é conhecido por ter o carpaccio premiado da cidade e por ser um local frequentado por admirados de rock. Com programação musical semanal que vai desde old rock e pop rock, além de cardápio variado com cartas de vinho, cervejas, petiscos e pratos sofisticados.

Interior do Cosanostra (Reprodução/ Facebook)

Endereço: Travessa Benjamin Costant, 1499. Nazaré.

Horário de Funcionamento: Segunda à sábado - 12h às 03h



(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)