SBT nega mais uma vez rumores sobre a morte de Silvio Santos

O nome do apresentador e empresário Silvio Santos, está entre os mais comentados na internet nesta segunda-feira (8). O motivo é mais uma vez os rumores sobre a morte do dono do SBT. Essa seria a segunda vez este ano.

Ao site Metrópoles, a emissora negou os boatos e ainda afirmou que haverá uma confraternização no canal, em comemoração ao lançamento da novela "Romeu e Julieta".

No início do ano, em fevereiro, rumores semelhantes envolvendo o nome de Silvio surgiram na internet. Na ocasião, a assessora do apresentador, Maisa Alves, disse: “Silvio Santos está bem graças a Deus, curtindo os netos, filhas, genros e esposa. Fake news é crime, pessoal.”

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)