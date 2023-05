Quarenta anos de 'Menina Veneno'; conheça a história do roqueiro inglês que fez sucesso no Brasil

A música "Menina Veneno" é uma das canções mais presentes no imaginário de muitos brasileiros. O que alguns podem não saber é que a composição é de autoria de um musico inglês, Ritchie, e Bernardo Vilhena.

Em uma manhã de agosto de 1982, no Rio de Janeiro, Ritchie acordou com uma melodia na cabeça e correu para tocá-la no teclado que a esposa havia comprado em Nova Iorque. No mesmo dia, ele recebeu a visita de Vilhena e juntos criaram a letra que foi inspirada no livro "O Homem e Seus Símbolos", de Carl Gustav Jung.

Empenhados na criação da música, os dois se trancaram em um quarto, mas eram constantemente interrompidos pela filha mais velha de Ritchie, Mary. A situação chamou a atenção de Bernardo que escreveu: "Ouço passos na escada / Vejo a porta abrir…".

Em entrevista ao G1, o inglês afirmou que em 20 minutos a música já estava pronta. "Nunca mais fizemos outra tão rápido!", relatou ele, hoje aos 71 anos. "A menina veneno da canção não é uma pessoa; é uma aparição. É uma figura onírica, muito sensual e quase mitológica", afirmou.

A música teve tamanho sucesso, que mesmo após décadas desde o lançamento é conhecida no Brasil. O fato curioso e desconhecido por alguns é um dos compositores ter escrito a canção em português, mesmo sendo inglês.

Nascido em Beckenham, na Inglaterra, em 6 de março de 1952, Richard David Court, conhecido como Ritchie, é filho de pai militar e morou em diversos países durante a infância e adolescência.

Em 1972, largou os estudos na Universidade de Oxford, no Reino Unido, para tocar flauta na banda Everyone Involved. Foi então apresentado a três músicos brasileiros: a cantora Rita Lee, o baixista Liminha e a guitarrista Lucinha Turnbull.

Após um convite despretensioso, o músico viajou até São Paulo e seguiu carreira na música em diversas bandas no Brasil.

Com Vilhena, Ritchie escreveu mais de 30 canções. Entre essas, oito estão em" Voo de Coração", lançado em junho de 1983. As que fizeram mais sucesso, além de "Menina Veneno", são "A Vida Tem Dessas Coisas" e "Pelo Interfone e Casanova", que virou tema da novela Champanhe (1983).

"A música não fez sucesso porque entrou na novela. Entrou na novela porque fez sucesso", afirmou o cantor.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)