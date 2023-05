Influenciadora Flávia Big Big morre após luta contra o câncer

A influenciadora Flávia Big Big, de 26 anos, morreu nesta segunda-feira (8), em Natal, no Rio Grande do Norte. A jovem estava internada no Hospital Universitário Onofre Lopes e lutava contra um câncer, descoberto em março.

Além do câncer, Big Big também havia sido diagnosticada com anemia e problemas pulmonares. Durante a internação, ela precisou passar por um procedimento no coração, e desde o dia 14 de abril estava intubada.

Com quase 300 mil seguidores nas redes sociais, Flávia produzia conteúdos humorísticos e ficou conhecida pelos memes que viralizaram. No Instagram, a irmã da influenciadora confirmou a morte. "O sofrimento de nossa big acabou, ela agora tá com papai do céu", escreveu ela.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)