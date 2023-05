Vovó Palmirinha é velada em São Paulo com cerimônia aberta ao público; famosos prestam homenagens

A apresentadora conhecida por todo o Brasil como "Vovó Palmirinha" faleceu ontem, 7, aos 91 em decorrência de problemas renais crônicos e hoje, 8, está sendo velada com cerimônia aberta ao público, entre às 11h e 13h, e segue até as 17h para familiares, onde será sepultada no Cemitério Morumby, na Zona Sul de São Paulo (SP). Famosos prestaram suas últimas homenagens à Palmirinha.

A partida da apresentadora comoveu o público e os famosos que manifestaram por meio das redes sociais. O Chef de cozinha e apresentador Edu Guedes publicou em seu Instagram oficial uma mensagem sobre o falecimento de Palmirinha. "Foram muitos momentos especiais ao seu lado. Estou sentindo um vazio enorme. Tudo que fez ficará na memória de todos nós. Meu carinho a toda sua família. Continuarei fazendo suas receitas e sempre falarei do tanto que me ensinou. Meu carinho eterno", escreveu na legenda.

A apresentadora Ana Maria Braga, amiga de longa data da vovó,também prestou homenagens. Ana e Palmirinha se conheceram em 1993, em um programa de TV na Band, posteriormente trabalharam juntas no Note e Anote da Record. Ana Maria relembrou o carinho. "Minha grande amiga Palmirinha. Mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu está mais doce com a tua chegada! Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda família", disse na legenda da foto.

O presidente Lula também se manifestou sobre a morte da apresentadora. "Triste com a notícia do falecimento da apresentadora Dona Palmirinha, uma figura querida da nossa televisão. Meu abraço fraterno aos familiares, amigos e fãs da Palmirinha", concluiu.

O criador do personagem "Guinho", Anderson Clayton, também escreveu palavras de despedida para a eterna companheira de estúdio. "Seguirei firme e forte para manter vivo o nosso querido netinho Guinho, que você pediu para eu mantê-lo sempre vivo por onde eu for. Para sempre minha gratidão", finalizou a sua escrita.

A apresentadora Cátia Fonseca, o cantor Péricles, outras celebridades e autoridades também compartilharam fotos em homenagens a Vovó Palmirinha.