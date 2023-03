Rita Lee anuncia novo livro, ‘Outra autobiografia’, em que fala dos últimos três anos

Rita Lee anunciou pelas redes sociais que vai lançar um novo livro, uma “Outra autobiografia”, em 22 de maio deste ano. A publicação autobiográfica, como indicado pelo título, faz referência aos últimos três anos, em que a artista, já aposentada dos palcos, precisou lidar com um câncer e as limitações da pandemia de covid-19. O anúncio foi feito após a artista voltar para casa, depois de um período de internação iniciado no dia 24 de fevereiro.

Em 2016, a cantora, compositora e escritora lançou “Rita Lee: uma autobiografia”. No Instagram, ela explicou que o novo livro é fruto dos acontecimentos de sua vida a partir de 2020. “Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica”, escreveu.

Ainda na mesma publicação, a equipe de Rita Lee afirma que a escrita foi resultado dos desafios trazidos pelos últimos anos. “Os últimos anos foram, sim, desafiadores. Ao mesmo tempo que o mundo passava por uma pandemia, Rita foi diagnosticada com câncer de pulmão. Em um texto franco, ora cru e chocante, ora cheio de ironias, ora sutil e amoroso, ela não poupa detalhes de seu tratamento”, informa a página.

O lançamento será no dia 22 de maio, em referência ao dia de santa Rita de Cássia.