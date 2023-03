Rita Lee tem alta médica e retorna para casa

A cantora Rita Lee comemorou a sua alta médica com uma postagem no seu perfil no Intagram, na noite deste sábado, 04. A legenda "Home" já sinalizava onde a artista estava. Acompanhada de uma foto em que ela aparece sentada em uma poltrona e usando óculos com lentes amarelas, Rita marcou o autor da imagem, o seu marido Roberto de Carvalho.

Rita Lee estava internada desde o dia 24 de fevereiro. A internação fazia parte do do processo de recuperação do câncer de pulmão, diagnosticado em maio de 2021. A cantora ficou internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.