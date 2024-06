Saulo Jennings vence prêmios de Melhor Chef do Ano e de Melhor Restaurante do Norte

Profissional reconhecido por seus pratos do restaurante Casa do Saulo e do hotel Atrium Quinta das Pedras, o chef de cozinha Saulo Jennings foi eleito pela quarta vez ao prêmio de “O Melhor Restaurante da Região Norte” e, pela primeira vez, recebe o título de “Chef do Ano do Brasil”.

As honrarias foram concedidas pelo Prêmio Melhores do Ano da Gastronomia 2024 – Prazeres da Mesa, que é considerada uma das mais revistas mais completas de gastronomia e vinhos do Brasil.

Ainda que tenha alcançado feitos de relevância internacional, como cozinhar para eventos de nomes como o rei Charle III e o presidente Lula, Saulo afirma que foi surpreendente receber o reconhecimento de melhor chef do país.

“É com muito orgulho e muita satisfação que recebo não só O Melhor Restaurante da Região Norte, mas também recebo a honra em ser escolhido tanto pelo júri especializado quanto pelo público votante como Chef do Ano do Brasil. Agradeço muito a minha família, a minha brigada, aos meus clientes por chegarmos tão longe e sermos reconhecidos. Viva o Norte! Viva o Brasil”, declarou ele no Instagram.