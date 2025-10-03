Sasha Meneghel posa de topless e mostra tatuagem em local ousado

Sasha Meneghel chamou a atenção dos seguidores ao publicar uma foto de topless no Instagram durante viagem pela Itália. A modelo de 27 anos exibiu uma tatuagem discreta com o símbolo de seu signo, leão, localizada próximo aos seios.

O registro foi feito em um momento de descanso ao lado do marido, o cantor João Lucas, que comentou na publicação: “Linda, gata, gostosa”.

Repercussão entre seguidores

A postagem gerou grande repercussão nas redes sociais. Fãs elogiaram a beleza da filha de Xuxa e Luciano Szafir. “Você não para de entregar beleza”, escreveu uma seguidora. Outros compararam Sasha à modelo americana Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber.

Vida pessoal e carreira

Nos últimos anos, Sasha tem compartilhado mais momentos de sua vida pessoal com os fãs, equilibrando carreira e lazer.

Formada em Moda pela Parsons School of Design, em Nova Iorque, em 2019, a modelo lançou sua própria marca com foco em peças atemporais e sustentáveis.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)