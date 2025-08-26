Capa Jornal Amazônia
Marido de Sasha, João Lucas fala sobre os procedimentos estéticos por quais passou

Ele revelou que fez rinoplastia aos 21 anos

Estadão Conteúdo
fonte

João Lucas contou o que mais chamou a atenção na sogra (Reprodução / Instagram @joao.lucas)

João Lucas, de 26 anos, voltou a chamar atenção ao comentar abertamente sobre as mudanças em sua aparência. Em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, o cantor e marido de Sasha Meneghel contou que passou por diferentes procedimentos estéticos nos últimos anos, além de ter recorrido ao uso de uma substância para emagrecer, que hoje está em alta entre celebridades.

Durante a conversa, João Lucas revelou que fez rinoplastia aos 21 anos, harmonização facial na juventude e que, mais recentemente, passou a fazer uso de botox e sessões de laser. Ele também contou que perdeu peso com a ajuda de uma caneta emagrecedora, antes mesmo de o medicamento ganhar popularidade no meio artístico. Sua entrevista foi ao ar nesta segunda-feira, 25, uma semana depois da conversa entre Blogueirinha e Paola Carosella, que gerou polêmica, debate, exclusão de posts de desabafos.

"A primeira vez que emagreci foi com caneta e não era tão popular. Teve uma pessoa que me indicou, ela indicou para todo mundo. Aí depois ficou conhecido", disse o cantor, lembrando do início do processo de emagrecimento. Segundo ele, após o uso do remédio, manteve o peso com auxílio de nutricionista e treinos.

Apesar das críticas e comentários frequentes sobre seu visual, João afirmou que lida bem com a exposição. Ao explicar as mudanças físicas, garantiu que hoje não mantém mais o efeito da harmonização facial feita anos atrás. "Faço laser. Hoje não sou mais harmonizado", contou, acrescentando que o uso de botox é eventual, apenas na testa.

Visual transformado após casamento com Sasha

A aparência de João Lucas já foi tema de comentários nas redes sociais anteriormente. Em 2021, quando casou com Sasha, ele reagiu com bom humor a um post viral que comparava fotos suas de antes e depois do relacionamento.

A publicação dizia: "Bizarro o que uma mulher faz na vida de um homem. O trato que a Sasha deu nesse calango". O cantor entrou na brincadeira e sugeriu: "Vamos abrir uma empresa: 'Sasha Estética, o trato que você precisa para um glow up'".

