Sargento da PM de Castanhal lança revista de história em quadrinhos

José Augusto luz Monteiro, de 54 anos, é autor e desenhista de histórias em quadrinhos independentes, os HQs. O artista castanhalense de coração, mas natural de Inhangapí é apaixonado pela arte desde a infância, mas foi em 2011, após o primeiro curso de HQ que veio o aperfeiçoamento e a certeza da linha que queria seguir.

Mas a paixão pelas histórias em quadrinhos, ele dividi com outra profissão, a de Policial Militar. O Sargento Luz, como é conhecido, pertence ao 5º Batalhão de Policiamento Militar de Castanhal.

“Entrei na Polícia Militar aos 20 anos, mas sempre fui fascinado pelas histórias em quadrilho. Com o tempo fui aperfeiçoando meus traços e sempre fazendo pesquisas até que fiz o curso

tendo como professores os quadrinistas e desenhistas paraenses, Joe Bennet, Fabio Jansen e Jorge Trindade”, disse.

O primeiro grande trabalho veio com o convite para ilustrar cinco edições do livro “Em Tempos Cabanos”, de Antônio Pinheiro Cabral.

Com as redes sociais, o artista pode deixar seu trabalho ainda mais conhecido.

“Veio o convite para arte finalizar uma HQ, chamada “Nanquim Arretado” do autor Aurélio Gomes Filho. Da mesma forma fui indicado para desenhar e arte finalizar uma história épica de espada e feitiçaria, chamada “Kinbar” do autor e roteirista Wagner Armani”, relembrou o desenhista.

Super heróis castanhalenses

O dia a dia trabalhando na Polícia Militar, combatendo a criminalidade e defendendo a população aflorou na temática das suas histórias em quadrinhos e foi assim que nasceu a primeira obra, o “Projeto Japim a saga”.

A minha primeira publicação foi a revista em quadrinhos “Projeto Japim a saga” com personagens castanhalenses de super heróis, que combatem o mal que vem assolando a nossa região na ficção e na vida real, assim como também retratei o fim de muitos de nossos igarapés, HQ já foi publicada e se desenrolará em cinco edições logo em breve”, contou o artista.

A segunda revista em quadrinhos, a “Grão Pará – Ação e Mistério em Território Amazônico”, foi lançada em fevereiro, no espaço de leitura do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado na praça do Cristo Redentor.

“A ideia da Revista surgiu pela riqueza de nossa história e a partir do momento que fui chamado pra ilustrar um livro (romance) que fala sobre a revolta dos cabanos, nasceu aí o sonho de criar uma HQ no mesmo período, pois somos um povo guerreiro e temos muito o que contar a respeito de nossa região, e eu resolvi contar através das histórias em quadrinhos. Já o tema “Grão Pará – Ação e mistério em território amazônico”, surgiu pelas madrugadas enquanto eu desenhava, e foi propicio para o enredo da história, um momento épico contado através dos quadrinhos podendo ser criadas incríveis histórias nesse período”, disse.

Apoio e incentivo

A família sempre foi a principal incentivadora da arte do sargento Luz, além de seus colegas de batalhão.

Sempre tive minha esposa e meus filhos, assim como meus amigos ao meu lado me incentivando a continuar. Inclusive me dão força para eu criar um canal no Youtube chamado “Café com Gibi”, onde eu iria poderia desenhar os personagens passo a passo”, observou.

O que vem pela frente?

“Muito trabalho, já estou dando continuidade na Revista Grão Pará – Ação e mistério em território amazônico, e em seguida a continuidade de “Japiim a Saga”, além de títulos publicados tenho a intenção de trazer também temas de histórias bíblicas”, revelou o artista e sargento da PM.