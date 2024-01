Semana do Quadrinho Nacional exibe histórias em quadrinho de artistas paraenses

Belém recebe, nesta terça-feira (30), no Centur, a X Semana do Quadrinho Nacional, uma programação que valoriza a produção brasileira de Histórias em Quadrinho (HQs) e compartilha publicações de obras de artistas nacionais.

Criada em 2015, a programação é realizada pela Fundação Cultural do Pará (FCP), que todos os anos convida quadrinhistas e amantes de quadrinhos para se encontrarem e trocarem experiências em um espaço que transborda criatividade, arte e cultura paraense.

O evento é uma oportunidade para que leitores conheçam quadrinhos de autores paraenses, os quais expõem suas obras e compartilham suas experiências de criação com o público presente. De acordo com Jorge Ramos, produtor cultural da FCP, a programação deste ano se trata de um marco na história do evento.

“É uma data marcante porque são 10 anos de uma programação contínua, e que neste ano apresenta a novidade de ser toda realizada no hall do Centur, com todas as atividades sendo feitas no mesmo local. Gibiteca, feira do quadrinho, lançamentos em estandes, oficinas, tudo vai acontecer no mesmo espaço”, explica Jorge.

Além da comercialização de quadrinhos que estarão expostos na feira, Jorge salienta que o evento também vai dar oportunidade de interação artística ao público, com a realização de oficinas e workshops de produção de quadrinhos, seja para os mais iniciantes até os mais experientes.

“A programação terá diversos níveis de interesse no quadrinho, contemplando desde os artistas profissionais até as pessoas que ainda estão ingressando no mundo dos quadrinhos. Na ‘masterclass’ teremos cursos mais complexos para quem já é experiente, mas também vamos oferecer os desafios de quadrinhos, que serão atividades livres para o público iniciante, feitas através de jogos lúdicos”.

QUADRINHOS PARAENSES

Além de compartilhar o amor pelas Histórias em Quadrinhos (HQs), a X Semana do Quadrinho Nacional é um projeto que pretender dar mais visibilidade para o que obras autorais feitas por artistas brasileiros, incluindo os paraenses.

Essa valorização das obras feitas por autores do estado já começa desde a decoração do ambiente do Centur. Todo o espaço da programação é ambientado com exposições e ilustrações da quadrinhista paraense Helô Rodrigues, que cedeu suas artes para compor a identidade visual do evento.

Andrei Miralha é quadrinhista e produz obras próprias desde os anos 90. Ele também trabalha na organização do evento e declara que a semana do quadrinho se tornou um espaço especial de troca de interações entre os artistas e os leitores do gênero.

“Temos um dia dedicado aos artistas que têm trabalho autoral. A ideia é atrair e promover esse encontro entre os autores e o público interessado, que pode ser iniciante, ou pessoas com mais experiência. É um espaço onde a gente compartilha e conhece o trabalho um do outro e ainda interage com artistas convidados através de um bate-papo interativo”, diz o quadrinhista.

A X Semana Nacional do Quadrinho é um dos poucos eventos dedicados à valorização das HQs que é realizado por um órgão público. Andrei acredita que é necessário criar mais editais e projetos de incentivo para novas produções de artistas do gênero.

“É igual quando você vai fazer um filme. O quadrinhista precisa de um incentivo para fazer o quadrinho, porque no quadrinho você precisa de editoração, publicação, entre outras coisas. Um edital específico, que pensasse nessa produção, seria bem interessante”, destaca o artista.

O artista garante que as HQs têm espaço para atender a todos os tipos de públicos e não só apenas as crianças, como alguns podem imaginar.

“O quadrinho é o tipo de arte que é consumida por diversas pessoas de todas as idades. Há um quadrinho para cada tipo de pessoa. O gênero ficou um pouco estigmatizado como ser uma leitura para a criança, mas há outros tipos de quadrinhos feitos por uma perspectiva mais artística, mais adulta, abordando temas como o terror, com narrativas mais complexas que unem muito bem a imagem e o texto”, pontua o artista.

A X Semana do Quadrinho Nacional começa nesta terça-feira (30) e vai até a próxima sexta-feira (2). O início da programação é sempre às 10h, mas alguns eventos têm horários diferentes para começar.

A programação completa do evento pode ser conferida neste link.

SERVIÇO:

X Semana do Quadrinho Nacional

Data: 30 de janeiro

Horário: 10h

Entrada gratuita

Local: Hall Térreo Centur, Avenida Gentil Bitencourt, bairro de Nazaré