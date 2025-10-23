Capa Jornal Amazônia
Saory, Nizam e Tamires estão na Roça do reality 'A Fazenda 17'

Estadão Conteúdo

Nessa quarta-feira, 22, foi realizada a Prova do Fazendeiro na Fazenda 17. Após a saída de Michelle Barros da berlinda, Saory Cardoso, Nizam e Tamires integram a quinta Roça do programa. O resultado oficial da eliminação sai nesta quinta-feira, 23. No reality rural, os espectadores votam em quem deve ficar.

Quem está na Roça?

Saory Cardoso

A influenciadora ficou conhecida por ser ex-namorada do ator Marcello Novaes e por sua participação no De Férias com o Ex, em 2019. Ela também é cirurgiã-dentista e utiliza suas redes sociais para postagens de conteúdos como rotina, vida pessoal e treinos.

Por que ela está na Roça?

Saory foi puxada diretamente para a Roça através do Fazendeiro da semana passada, Matheus Martins, que alegou se sentir "traído" pela amiga.

Nizam Hayek

Nizam, que integra a Roça desta semana, está em seu terceiro reality show. O participante integrou o Big Brother Brasil 2024, tendo sido eliminado no quarto paredão da edição, e o De Férias Com o Ex: Caribe Vip.

Por que ele está na Roça?

O participante foi o mais votado pela sede, com um total de 11 votos para figurar a eliminação.

Tamires Assis

Tamires é a atual Cunhã-Poranga do Boi Garantido. Ela ganhou fama após um breve relacionamento com o ex-BBB Davi Brito, que terminou em medida protetiva após Davi ameaçá-la com uma arma de fogo.

Por que ela está na Roça?

Tamires foi a participante que sobrou no Resta Um, dinâmica em que os peões apontam um ao outro e o que ficar até o final integra a berlinda.

