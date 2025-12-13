Capa Jornal Amazônia
Santarém recebe etapa final da turnê do Coletivo Balanço do Mar

Programação segue até segunda (15) com shows, rodas e vivências culturais que promovem intercâmbio entre territórios do Pará

O Liberal
fonte

Coletivo Balanço do Mar encerra turnê em Santarém (Divulgação)

O Coletivo Balanço do Mar está em Santarém desde a última quarta-feira e, a partir deste sábado (13), inicia a programação aberta ao público da etapa final da turnê No Balanço do Mar pelo Carimbó do Pará. As atividades seguem até segunda-feira (15) e reúnem shows, rodas de conversa e vivências culturais, marcando o encerramento de um circuito de intercâmbio realizado em diferentes regiões do estado.

A passagem por Santarém corresponde à última fase da circulação do projeto, que tem como foco a aproximação entre coletivos, mestres e territórios. A proposta é colocar em diálogo o carimbó praiano do Arquipélago de Maiandeua com manifestações culturais do Marajó e do oeste do Pará, por meio de encontros diretos, troca de repertórios e convivência com fazedores de cultura locais, indo além do formato tradicional de apresentações artísticas.

Antes de chegar à região do Tapajós, o coletivo passou por Belém e pelo Marajó. Na capital paraense, a circulação iniciou com um show no Espaço Cultural Apoena, no dia 20 de setembro, seguido de uma roda de carimbó no Espaço Cultural Coisas de Negro, no dia 21. A programação em Belém incluiu ainda uma vivência itinerante pelo complexo do Ver-o-Peso e pelo centro histórico, no dia 23, e foi concluída com apresentação no Espaço Maíri, no dia 24.

No arquipélago do Marajó, o Balanço do Mar realizou apresentações e vivências em Soure, Joanes e Salvaterra. Em Soure, o grupo se apresentou no Espaço Casa de Negro e promoveu uma vivência no Quintal do Carimbó. Em Joanes, participou de atividades no Espaço Torrão Encanto da Sereia, ao lado da Mestra Jesus. Já em Salvaterra, foi recebido na casa do Mestre Robledo. A agenda marajoara incluiu ainda uma roda de conversa com Caio Andrade, do Grupo Tambores do Pacoval, e a participação na roda tradicional da Associação dos Moradores do Bairro do Pacoval (AMPAC).

O Coletivo Balanço do Mar foi criado em 2018 no Espaço Cultural Mupéua, em Algodoal, no Arquipélago de Maiandeua. Conduzido pelo multiartista e compositor Cleiton Mupéua, com a participação de Elza Fernandes e familiares, o grupo desenvolve um trabalho autoral baseado no carimbó pau e corda do Salgado Paraense. O repertório inclui músicas do EP Vem Dançar Carimbó (2025), além de ações voltadas à formação cultural de jovens e à preservação de saberes tradicionais.

A turnê é viabilizada por meio do edital de Fomento à Circulação de Projetos Culturais 2025, da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O encerramento em Santarém consolida o percurso do projeto, que teve como resultado o fortalecimento de redes culturais e a ampliação do intercâmbio entre diferentes regiões do Pará.

