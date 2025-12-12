Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mahrco Monteiro celebra 40 anos de carreira com show em Belém; saiba mais

Cantor paraense apresenta repertório que revisita axé, brega, carimbó e sucessos que marcaram quatro décadas de trajetória.

Gustavo Vilhena*
fonte

Mahrco Monteiro celebra 40 anos de carreira neste sábado (13). (Arquivo O Liberal)

O show “Mistérios”, apresentado com o Grupo Gema no Teatro Waldemar Henrique, em 1985, marcou o início da carreira profissional de Mahrco Monteiro, hoje reconhecido como um dos grandes nomes da cultura popular paraense. O cantor ganhou destaque nacional ao participar de programas como Chacrinha, Clube do Bolinha, Xuxa e Angélica, construindo a base de uma trajetória que completa 40 anos. A celebração ocorre neste sábado (13), no Quintal da Rizzo, em Belém. Os ingressos custam R$ 20 (individual) e R$ 80 (mesa para quatro pessoas).

Em entrevista ao Grupo Liberal, Mahrco Monteiro relembrou três momentos marcantes de sua caminhada artística. “O primeiro foi em 1985, no Teatro Waldemar Henrique, quando três noites de apresentações marcaram o meu primeiro show profissional. Subi no palco em três noites lotadas e não parei mais. É daí que computo meus 40 anos de carreira”, explicou.

Primeiros marcos e sucessos

O segundo momento citado pelo cantor ocorreu em 1987, com a gravação do primeiro disco, “Mistérios”, que tem como faixa de destaque “Chamegoso”, além de outras composições que considera fundamentais em sua obra. “O segundo não demorou muito, foi em 1987, quando gravei meu primeiro disco, que se chama ‘Mistérios’ e tem como carro-chefe ‘Chamegoso’, além de outras canções que eu amo”, afirmou.

O terceiro acontecimento marcante veio nos anos 2000, quando lançou o CD e DVD “Pesqueiro Voador”. “Foi um CD e DVD muitíssimo interessante, que já era um trabalho de pesquisa mais acentuado. Não só sobre a musicalidade paraense, mas a musicalidade amazônica. Então, quando eu lancei ‘Pesqueiro Voador’ e fiz no Theatro da Paz, nesse templo que é um sonho de todo artista lançar nesse teatro e com ele lotado, foi também um dos momentos muito marcantes. Essas três emoções, pra mim, se igualam muito”, contou.

Inspirações e referências

Mahrco Monteiro afirmou que cantar não era um objetivo inicial, mas que a convivência com a mãe e o contato com nomes como Gilberto Gil o inspiraram. “Não era meu sonho ser cantor. Era acostumado a ouvir minha mãe em casa e ela tinha ‘A voz’. Me atrevo a dizer que o Brasil perdeu a belíssima voz da minha mãe, já que ela não quis se profissionalizar. Ela cantava Cartola, Marisa e foi a minha primeira professora. Depois teve Gal Costa, Simone, Elis e, na parte masculina, foram Gilberto Gil, Djavan, Tim Maia… não era meu sonho cantar, mas uma vez, ainda quando eu era estagiário universitário no Rio de Janeiro, larguei tudo depois de ver a Simone cantando ao vivo no Canecão. Saí de lá decidido a ser aquilo”, disse.

Show celebra quatro décadas de trajetória

Para a apresentação deste sábado (13), no Quintal da Rizzo, o artista preparou um repertório que passeia por diferentes fases de sua história musical. “Vai ser um repertório resumido desses 40 anos. Com muito axé, muito carimbó, brega dos anos 70 e 80, uma parte de música romântica, que também foi a minha praia, embora eu faça carnaval, sempre com essa variante de ritmos populares. É um show dançante, onde o público vai cantar, dançar e se divertir. A gente vai se aplaudir porque eu aplaudo o meu público quando ele canta em massa comigo. Amo e tenho paixão por isso. Adoro tudo isso”, finalizou.

Serviço

  • Local: Quintal da Rizzo, no bairro da Batista Campos
  • Hora: A partir das 20h
  • Data: Sábado, 13 de dezembro
  • Ingressos: A partir de R$20
Cultura
.
