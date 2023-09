Samba On comemora dois anos com festa cheia de convidados

Neste sábado (16), o grupo Samba On comemora dois anos de existência. Os amigos Léo Trindade (vocal), Ricardinho (pandeiro), Juninho (Cavaco) e Maurilio (Surdo) resolveram se juntar e levar samba e pagode para a noite de Belém, após um momento difícil da vida de um deles.

“Quando fizemos nossa primeira reunião, com apenas dois integrantes, uma foto foi postado e o Lilho respondeu mostrando interesse. Ali deu meet no terceiro sócio da banda. Já em relação ao outro sócio, Juninho, foi feito o convite através de mim. Porém, a resposta veio um pouco demorada. Na ocasião, a mãe dele passava por um tratamento contra o câncer e nos últimos dias de vida dela, ela sinalizou para ele aceitar. Então, o Juninho aceitou o convite, já que a música é uma das coisas que ele mais ama”, disse Ricardinho.

VEJA MAIS

A festa para celebrar essa união terá algumas atrações confirmadas, como De Bobeira, + Ousadia, Grupo Irreverência e Nathasha Rodrigues. “Escolhemos esses convidados porque eles estão com a gente desde o início do projeto, além de terem uma trajetória forte no pagode. Construímos uma amizade também fora da música, ou seja, nada mais justo de chamar essas atrações que estabelecemos ainda mais nossas conexões”, disse Ricardinho.

Como o nome da banda sugere, o Samba On promete um repertório com músicas que já são conhecidas do público, tanto atuais como antigas. “A gente gosta de fazer essa mistura, com repertório que inclui canções de diversos momentos do ritmo, porém sempre olhando para o lado do romantismo. Ah, e a gente também gosta de contemplar as canções regionais como brega em ritmo de pagode, homenageando os artistas da terra”, pontua Ricardinho.

A decisão de criar o público surgiu em 30 de agosto de 2021, foi um mês de produção e organização, para colocar o Samba On nas ruas. “O lançamento da banda ocorreu em outubro do mesmo ano, durante o Círio, que é a nossa maior festa religiosa. Então celebramos esse lançamento junto com um momento especial para os paraenses. Lembro como se fosse hoje desse momento, foi na Casa de Show (Bole bole), no Guamá, e depois já teve mais show. Depois disso O samba On foi ganhando o cenário paraense, e hoje é uma das bandas de pagode com destaque no estado do Pará, tendo uma agenda semanal de shows e com uma ótima aceitação do povo pagodeiro”, finaliza Ricardinho.

Agende-se

Aniversário dois anos Samba On

Atração: De bobeira, + ousadia, Grupo Irreverência, Nathasha Rodrigues

Data: sábado, 16

Hora: 18h

Local: O Marquês - Marquês de Herval 1072 (esquina com Mariz e Barros)