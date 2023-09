Fã de Péricles encontra o cantor em avião e pede palhinha de música; veja a reação do artista

Uma fã do Péricles não conseguiu conter sua admiração pelo ídolo ao encontrá-lo no mesmo voo que o seu. A moça, então, deu um jeito de conseguir gravar o artista enquanto pensava em como chamaria a atenção dele. Foi quando ela, de pé, começou a cantar a música "Até que Durou", um clássico do pagodeiro. Veja:

“E esse era pra ser um voo normal até que encontrei um dos meus maiores ídolos, e no meu avião. Eu precisava chamar a atenção dele de alguma forma, mas ele tava tão longe. E então”, disse ela. Em seguida, a jovem começa a cantar um trecho da música.

Ao notar a fã cantando, Péricles olhou para a parte de trás do avião, onde estava a moça, fez sinal de positivo com o polegar e aplaudiu. Animada por ser notada, a garota comemorou: “Ele me notou”, e pediu para que o cantor desse uma palhinha da famosa música. O pedido foi acatado, e o cantor cantarolou também um trecho da música, mandando um beijo no final para os presentes.

“E esse, com certeza, foi um dos melhores dias da minha vida. Te amo, Péricles”, finalizou a fã.

O vídeo foi compartilhado por Péricles em suas redes sociais e identificou a moça. “Obrigado pelo carinho @brunahrieth! Sempre muito bom encontrar vocês meu povo ❤️🙏🏿”. Os seguidores do cantor encheram a publicação com milhares de elogios.

No Twitter, os usuários comentaram sobre a situação inusitada: “Eu ia ser obrigado a fazer um churrasco e tomar uma cerveja no avião", brincou um. “Eu ia chorar só de ele olhar, imagina quando desse a palinha”, comentou outro. “A voz desse cara não é normal não”, analisou um terceiro. “Péricles é maravilhoso”, elogiou mais uma.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)