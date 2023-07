Péricles mostra rotina de treinos que já o fez emagrecer 40 kg

O cantor Péricles mostrou a rotina de treinamento físico que tem no dia-a-dia para manter a saúde nas redes sociais. Em um vídeo curto no Instagram, Péricles aparece puxando peso, nas cordas e trabalhando braços e pernas. O cantor fez uma mudança radical de vida e já emagreceu 40kg em dois anos.

Em entrevista ao portal Glamour, Péricles disse estar focado em melhorar sua saúde física e emocional. A jornada fitness é compartilhada com os fãs. Péricles disse que a mudança melhorou a sua disposição.

O pagodeiro realizou uma reeducação alimentar, combinada com exercícios físicos. "Foi essencial para melhorar minha disposição para as atividades do dia a dia, como brincar com minha filha, Maria Helena, de 3 anos, e também primordial para melhorar minha performance no palco", disparou Péricles.