Samba e folia em Belém: Roberta Sá no 'Arthur Convida' e Bloco Elka celebra 18 anos

A cantora Roberta Sá estará em Belém nesta sexta-feira (14/02), para participar de uma edição especial do projeto “Arthur Convida”, na Cervejaria Cabôca. A artista, que inaugurou a primeira edição do evento em 2022, idealizado pelo sambista paraense Arthur Espíndola, retorna à cidade para dividir o palco com grandes nomes do samba em uma noite de reencontros e celebração da música brasileira. O show, que acontece no Boulevard da Gastronomia, no bairro da Campina, terá início às 19h.

A programação da noite começa com a apresentação da cantora Rafaela Travassos, seguida pelo anfitrião Arthur Espíndola, que prepara o público para a atração principal: Roberta Sá. Em entrevista ao Grupo Liberal, ela falou sobre a alegria de estar de volta à cidade para participar da iniciativa.

"O samba é uma grande família. Existe um compromisso dos amantes dessa cultura de manter essa chama viva em todos os cantos do país. Uma roda de samba vitoriosa é uma conquista de todos nós”, afirmou a cantora. O projeto já recebeu grandes nomes do samba brasileiro, como Sandra de Sá, Dudu Nobre, Arlindinho, Toninho Geraes e Salgadinho.

Roberta Sá é uma das principais vozes do samba contemporâneo e promete trazer um repertório especial, incluindo músicas do seu mais recente DVD, ‘SambaSá’, além de grandes sucessos de sua trajetória.

"O ‘SambaSá’ foi feito pro povo cantar junto e de braços abertos, os hinos do nosso cancioneiro imortalizados pelas vozes de Beth Carvalho e Dona Ivone Lara. E é isso que vamos fazer", destacou a artista.

Com uma carreira consolidada na música popular brasileira, Roberta acumula parcerias com nomes como Chico Buarque, Gilberto Gil e Martinho da Vila. Além disso, a cantora também exalta a crescente presença feminina no samba.

"Importante ver mulheres em rodas tocando instrumentos como violão sete cordas, pandeiro, repique de mão. Sempre que aparece uma mulher com um instrumento na mão, outras mulheres entendem que podem ocupar esse lugar também. E isso é de extrema importância, porque a diversidade é o que faz qualquer coisa se manter interessante e relevante", afirmou.

Fã da cultura paraense, Roberta também demonstra seu carinho pela cidade. "Eu sou louca por Belém, pelo povo, pela comida, pela música”, disse.

Ela também revela que tem um roteiro gastronômico certo toda vez que pousa na capital paraense: "Eu não deixo nunca de ir almoçar no Remanso do Peixe, tomar um bom suco de bacuri. Os sabores paraenses me encantam".

BLOCO ELKA

Já no sábado (15/02), retorna o Bloco Elka para celebrar seus 18 anos como um dos eventos mais tradicionais do pré-carnaval de Belém. A festa, que reúne foliões em um evento à fantasia, terá concentração no Ver-o-Rio e desfile rumo ao Circuito Porto Folia, localizado no estacionamento do Porto Futuro.

A programação começa às 14h, com a concentração e trio elétrico no Ver-o-Rio. Às 15h30, o cortejo segue com SamBloco e a Banda Batom Carmim, levando os foliões até o Porto Folia. No local, a animação continua com show da banda Fruta Quente, seguido pela apresentação de Arthur Espíndola, que recebe as cantoras Sandra de Sá e Roberta Sá para uma participação especial no palco.

Com 15 anos de apresentações no bloco, Espíndola ressalta a energia única do evento e a expectativa para a edição deste ano, que contará com a participação das artistas nacionais e a estreia da banda Fruta Quente. "É sempre uma energia maravilhosa, sempre sensacional cantar no Elka", destacou Arthur.

O cantor também relembra o período em que o bloco esteve restrito a eventos fechados durante a pandemia, retornando às ruas no ano passado com um circuito reduzido. Agora, com a retomada total e em um espaço ampliado, ele celebra a força do evento. "O bloco volta às ruas novamente, agora muito maior", afirmou.

O repertório promete uma seleção de sucessos do samba e da música brasileira. O DJ Neto Vibe também marca presença no evento, comandando a pista nos intervalos e no encerramento da festa.

SERVIÇOS

'Arthur Espíndola Convida'

Data: 14 de fevereiro (sexta-feira)

Local: Cervejaria Cabôca (Boulevard da Gastronomia)

Abertura da casa: 18h

Início das atrações: 19h

Ingressos à venda na Cervejaria Cabôca.

Bloco Elka

Data: 15 de fevereiro (sábado)

Concentração: Ver-o-Rio – 14h

Saída do trio: 15h30

Shows no Circuito Porto Folia: Fruta Quente, Arthur Espíndola, Sandra de Sá, Roberta Sá e DJ Neto Vibe

Bloco a fantasia

Ingressos à venda em pontos físicos e online