Salgadinho se apresenta em Belém e Ananindeua neste final de semana

Belém e Ananindeua recebem neste final de semana shows do cantor Salgadinho, ícone do pagode conhecido por músicas extremamente populares como ‘Inaraí’, ‘Recado À Minha Amada’, ‘Ainda Resta Uma Bagagem’, entre outros sucessos.

Em Ananindeua, o show é gratuito e acontece no Shopping Metrópole Ananindeua, nesta sexta-feira (29), às 18h. A apresentação será realizada na praça de alimentação do empreendimento e faz parte das ações de Black Friday.

O evento do shopping também contará com a presença do cantor paraense Arthur Espíndola, que apresenta ao lado de Salgadinho.

“Pensamos nessa programação com muito carinho para que o nosso público aproveite as nossas promoções com muito lazer e música boa, não só nacional, mas regional, valorizando a nossa cultura e o que é nosso”, destaca Juliana Trindade, gerente de marketing do Shopping Metrópole Ananindeua.

Salgadinho também se apresentará em Belém, no sábado (30), na Cervejaria Cabocla, às 19h. O show será aberto pelo Grupo Irreverência e terá a participação de Arthur Espíndola em parceria com o ex-Katinguelê.

Sobre Salgadinho

Salgadinho é destaque do samba e pagode brasileiro e fez parte do grupo musical “Katinguelê”, na década de 90. O cantor compôs alguns dos principais sucessos da música brasileira, como “Inaraí” e “Cilada”, e desde 2001, tem se dedicado à sua carreira solo.