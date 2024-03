Rodriguinho rompe amizade de 35 anos com Salgadinho após ser criticado pelo pagodeiro

O agora, ex-BBB, Rodriguinho rompeu a amizade de mais de 35 anos com Salgadinho, após saber que o ex-vocalista do Katinguelê fez várias críticas a ele enquanto o cantor estava confinado no reality show.

Rodriguinho optou por deixar de seguir um amigo de longa data no Instagram e cortou o contato com ele. No mês de fevereiro, Bruna Amaral, esposa do cantor, não ficou satisfeita com os comentários negativos de Salgadinho sobre seu marido. Em resposta, a influenciadora chamou o pagodeiro de "cara de pau", resultando em uma discussão acalorada nas redes sociais entre os dois.

Após deixar de ser seguido por Rodriguinho, Salgadinho fez pouco caso da situação. “Muito do que acontece em nossa vida não é perda! É livramento de Deus”, postou ele, retribuindo o unfollow.