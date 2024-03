Mãe de Paulo Gustavo, Dona Déa detona Rodriguinho ao vivo no 'Domingão': 'Fica quieto'

Rodriguinho foi o convidado desta semana no "Domingão com Huck". Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, não dispensou comentários ao ficar frente a frente com o cantor, eliminado na última terça-feira (27) do Big Brother Brasil 24. A participante fixa do Domingão, esteve com o convidado no palco do programa neste domingo (3), chegou a mandar o cantor ficar quieto e questionou se a família dele não ficou com vergonha da participação que ele teve no reality show da Globo.

No último domingo (25), Dona Déa já havia deixado claro que não gostava muito da participação de Rodriguinho no BBB 24 quando brincou com Luciano Huck dizendo que, quando o cantor fosse eliminado, ela não iria trabalhar porque estaria com uma dor de barriga.

Mas Dona Déa foi e não ficou quieta. "Eu ia perguntar para você por que você entrou no Big Brother, você ficou esperando... fica quieto, espera eu acabar de falar", iniciou, sem permitir que Rodriguinho a interrompesse, como ele tentou fazer no momento em que foi contrariado.