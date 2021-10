Salas de cinema do Brasil dão início à campanha "Cinema é 10"

As salas de cinema do Brasil começam uma campanha nesta quarta-feira (20) "Cinema é 10", que reduz o valor dos ingressos para R$ 0,00. Essa promoção é apenas nesta quarta e na próxima, dia 27. Os clientes vão poder assistir aos lançamentos em cartaz disponíveis.

Em Belém, as salas da UCI, Cinépolis e Moviecom aderiram à promoção. Nas redes sociais do Cenépolis Brasil é informado que a promoção é válida para todas as salas tradicionais e sessões em 2D, e também para ingressos adquiridos nas bilheterias e terminais de autoatendimento no cinema.

A ideia da campanha é promovida pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e pela Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex).

O preço é válido também para todas as salas convencionais 2D nos 24 complexos da UCI espalhados pelo Brasil. A UCI aderiu prontamente a iniciativa cujo principal objetivo é incentivar o retorno das pessoas às salas e mostrar que ir ao cinema é um programa seguro para a família inteira.

Nas redes sociais do Moviecom foi divulgado a arte da campanha no story, mas a empresa não deu mais detalhes na publicação.



CINEMA É DEZ

Dias 20 e 27 de outubro

Valor: R$ 10 – salas convencionais 2D