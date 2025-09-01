Sairé 2025: veja onde e como comprar ingressos e camarotes para a festa

A venda de ingressos e camarotes para a Festa do Sairé 2025 começou nesta segunda-feira (1º). O evento, um dos principais símbolos da tradição santarena, será realizado de 18 a 22 de setembro, na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará. Este ano, o tema escolhido é “Cecuiara da Tradição”.

Segundo a Prefeitura de Santarém, os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 60 e podem ser adquiridos tanto no site oficial quanto em pontos de venda físicos.

Como e onde comprar ingressos e camarotes do Sairé 2025?

Os ingressos podem ser adquiridos em pontos de venda credenciados e no site oficial da festa. Já os camarotes estão disponíveis exclusivamente pelo telefone (93) 99189-0506.

Durante os dias da festa, também haverá bilheteria funcionando a partir das 9h, no Lago dos Botos. Cada pessoa poderá comprar até duas entradas por vez, seja online ou presencialmente.

Qual o significado do tema ‘Cecuiara da Tradição’ da Festa do Sairé 2025?

O tema de 2025, “Cecuiara da Tradição”, é de origem indígena e traz múltiplos sentidos, como nascimento, confraternização, repasse e despertar. No contexto do Sairé, representa o ritual de agradecimento e a transmissão de saberes entre gerações.

Qual a programação do Sairé 2025?

A programação cultural terá apresentações dos projetos artísticos:

- “Essência Borari”, do Boto Tucuxi

- “Catraia – Encantaria do Atravessar”, do Boto Rosa

- Rito Tradicional “Sairé 2025 – Cecuiara da Tradição”

As atrações contam com apoio de instituições públicas e privadas, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura.