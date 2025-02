Sairé 2025: é dada a largada para a Festa ocorrer de 18 a 22 de setembro em Alter do Chão (PA)

As águas, a terra e os povos da vila balneária de Alter do Chão, no distrito do município de Santarém, no oeste do Estado do Pará, na Amazônia, começam a vibrar em pleno ano de realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30: a Festa do Sairé vai ocorrer de 18 a 22 de setembro, nesse local paradisíaco da região santarena, como acaba de anunciar a prefeitura municipal, na noite da última quarta-feira (5). Em anos anteriores, o anúncio das datas da Festa ocorria no mês de julho, e, agora, já tendo essa informação desde fevereiro, com sete meses de antecedência, o público tem maior comodidade para se planejar para aproveitar o evento a cerca de dois meses da COP 30, em Belém, no mês de novembro.

Definido o período da Festa, a gestão municipal e produtores culturais passam a intensificar os preparativos para o grande momento da cultura dessa região amazônica. A Prefeitura de Santarém anuncia que a programação está sendo elaborada entre os técnicos municipais, organizadores e comunidade. Os detalhes do evento serão anunciados em breve.

Encantamento da Festa do Sairé, com o Festival dos Botos, em Santarém, no oeste do Pará (Foto: Ascom Prefeitura Municipal de Santarém)

Grafia

Outra novidade é o retorno da grafia Sairé. De acordo com a Prefeitura, a decisão foi tomada com base na Lei 14.997, de 2024, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que reconhece como manifestação cultural brasileira a Festa do Sairé, a qual o Ministério da Cultura considera a escrita com “S”. A medida atende também a um pedido da organização da Festa, de moradores da Vila e de representantes indígenas que reconhecem o nome da festa como “Sairé”, assim como ela foi escrita nos registros mais antigos.

A palavra "Sairé", com suas raízes em rituais indígenas, significa "salve a criança que há em você, salve a alegria que há em você". Trata-se de um chamado à celebração e à preservação da identidade dos povos do Baixo Tapájós, o que está umbilicalmente relacionado à preservação da cultura e do bioma amazônico como um todo.

Festa na história

Reconhecida como manifestação cultural brasileira pela Lei 14.997/2024, a Festa do Sairé, realizada anualmente em setembro, ocorre há mais de 300 anos. Ela une tradições indígenas do povo Borari, costumes dos povos ribeirinhos e influências religiosas católicas.

Na Festa, ocorre a busca de mastros às margens do Rio Tapajós, conectando os seres humanos à natureza, ao sagrado e ao imaginário mítico amazônico. No aspecto religioso, o Sairé conta com missas, procissões, rituais e ladainhas. Já no lado cultural, se tem o Festival dos Botos, iniciado em 1998. Nesse caso, a disputa entre os botos Tucuxi (na cor azul) e o Cor de Rosa em apresentações ao público e jurados. Tudo isso no Lago dos Botos, com a participação de bailarinos, músicos e representantes da comunidade, como a Cabocla Borari e a Rainha do Sairé.

Será de 18 a 22 de setembro a Festa do Sairé em Santarém, repleta de atrações, como a performance dos botos em prol da preservação da cultura amazônica ()

A Festa é organizada por uma coordenação composta por membros da Aldeia Borari que conduzem o rito tradicional. O Festival dos Botos é organizado por representantes das duas agremiações Boto Tucuxi e Boto Cor de Rosa. A Prefeitura Municipal atual na organização dos eventos, por meio de suas secretarias.

Veia turística

Por ser uma das maiores referências da cultura da Amazônia, celebrando a ancestralidade da região, a Festa do Sairé constitui-se em um grande atrativo turistas nacionais e internacionais. Entre os atrativos do evento e do seu local de realização estão as belezas naturais como praias, a ilha do amor, o lago verde, passeios de catraia, as piracaias e a cultura gastronômica regional. O Sairé é patrimônio cultural imaterial do Estado do Pará.

O anúncio do período de realização da Festa do Sairé 2025 contou com a presença do prefeito de Santarém, José Maria Tapajós; vice-prefeito Carlos Martins; vereadores vereadores Alaércio Cardoso, Joziel Colares, Sérgio Pereira e Murilo Tolentino; dirigentes das secretarias municipais de Cultura (Semc), e de Turismo (Semtur), e lideranças comunitárias. “O Sairé começa a partir de hoje com a definição da data e o pontapé inicial da organização. Juntos, vamos proporcionar para quem vier para Alter do Chão uma das melhores edições Sairé da história”, destacou o prefeito de Santarém, José Maria Tapajós.

O coordenador da Festa, Osmar Vieira, destacou a parceria entre a gestão municipal e a comunidade envolvida no Sairé. "Podemos dizer que estamos fazendo grandes parcerias. Estão escutando a comunidade, a organização da festa e as lideranças. Tem havido a preocupação em construir o Sairé juntos e que todos vivam essa experiência e sintam o cheiro do Sairé", ressaltou Osmar. O encerramento da solenidade de anúncio das datas da Festa do Sairé foi marcado por uma apresentação especial dos botos Tucuxi e Cor de Rosa.