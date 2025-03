Saiba quem é o cantor de forró preso por esfaquear a companheira no Piauí

Francisco Elson Barbosa, um dos vocalistas da banda Forró Saborear, foi preso em flagrante na noite do último domingo (9), após ser suspeito de esfaquear sua companheira, identificada pelas iniciais L.R.E.B., no bairro Itararé, Zona Sudeste de Teresina, no Piauí.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e deixou a população curiosa sobre quem é o cantor. Na manhã de segunda-feira (10), Francisco teve sua liberdade provisória concedida após passar por audiência de custódia.

A defesa de Francisco negou que o cantor tenha cometido tentativa de feminicídio e esclareceu que ele foi indiciado pelos crimes de ameaça e lesão corporal. O caso segue sendo investigado.

Sobre o cantor e pronunciamento

A prisão de Francisco Elson causou grande repercussão nas redes sociais e muitos se questionaram sobre quem realmente é o cantor. Francisco, que entrou para o grupo Forró Saborear em 2022, ao lado da cantora Sandra Fernandes, não era um rosto completamente desconhecido no mundo do forró. Antes de integrar o time da Forró Saborear, ele havia feito parte da Banda Líbanos.

Em um comunicado oficial, a banda lamentou profundamente o ocorrido e anunciou a demissão de Francisco Elson Barbosa. “Em razão da discordância com a postura adotada por Elson Barbosa, informamos que ele não fará mais parte do quadro da banda. Esperamos que todos os fatos sejam esclarecidos da forma mais justa possível e que a justiça prevaleça”, diz a nota publicada pela Forró Saborear.

Confira a nota da Forró Saborear:

A Banda Forró Saborear vem a público informar que tomou conhecimento da detenção do vocalista Elson Barbosa no dia 09 de março de 2025. Lamentamos profundamente os acontecimentos e enfatizamos que a banda não concorda com quaisquer ações que promovam desrespeito ou agressão.

Em razão da discordância com a postura adotada por Elson Barbosa, informamos que ele não fará mais parte do quadro da banda. Esperamos que todos os fatos sejam esclarecidos da forma mais justa possível e que a justiça prevaleça.

Reiteramos nosso compromisso com valores que preservam a dignidade e o respeito entre as pessoas.

Confira a nota da defesa:

O Escritório Alan mota Advogados associados vem a público esclarecer informações que circulam desde o dia de ontem a respeito do caso do Sr. Francisco Elson. Em diversas publicações, foi erroneamente divulgado que ele eria sido preso pelo suposto crime de tentativa de feminicídio, o que não condiz com a realidade dos fatos.

Inicialmente, é imperioso destacar que Francisco Elson foi indiciado pelos crimes de ameaça e lesão corporal, não havendo qualquer acusação formal por tentativa de feminicídio. Ademais, ele foi submetido a audiência de custódia, na qual o magistrado, após a análise dos elementos apresentados, acolheu os argumentos da defesa e concedeu sua liberdade, por entender que as medidas cautelares diversas da prisão eram suficientes para garantir o adequado andamento do processo.