Suspeito de matar o irmão e esfaquear a mãe é preso em Itaituba

Um homem identificado como Daniel Monteiro Santos, de 31 anos, principal suspeito de matar o próprio irmão e esfaquear a mãe, foi preso em Itaituba, sudoeste do Pará. O investigado foi localizado na madrugada desta segunda-feira (10/3), em frente a casa de familiares no bairro Jardim das Araras. As buscas pelo suspeito eram realizadas desde a madrugada de domingo (9/3), quando ele teria cometido o crime e fugido do local.

Daniel foi capturado por volta de 1h15, por uma equipe da Polícia Militar, durante a operação Athenas. Os policiais foram informados que ele teria sido visto no local após procurar abrigo no imóvel. Diante das informações, a ação foi montada para capturar o suspeito. Quando os agentes chegaram, encontraram o investigado sentado na frente da residência. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia.

Conforme as informações de familiares de Daniel, ele teria cometido o crime durante um quadro de surto. O suspeito já teria passado por outros casos de surto psicótico anteriormente, onde chegou a atacar outros familiares. No entanto, Daniel não teria laudo médico para comprovar a condição psicológica. Ele foi encaminhado para prestar esclarecimentos na delegacia. Como uma maneira de preservar a segurança dos agentes, o suspeito foi algemado.

Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Delegacia de Homicídios de Itaituba, onde foi preso em flagrante por homicídio doloso. “Ele não confessou o crime e se manteve em silêncio. O caso segue sob investigação”, comunicaram.