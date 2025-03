PC faz buscas por suspeito de esfaquear e estuprar ex-mulher em São Sebastião da Boa Vista

A Polícia Civil do Pará iniciou as buscas por um homem apontado como o principal suspeito de esfaquear e estuprar a ex-companheira em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. A tentativa de feminicídio ocorreu no sábado (8/3), quando a vítima, de 57 anos, foi sequestrada e levada para uma área de mata. Um segundo homem, ainda não identificado, também teria participado do crime.

“Equipes da delegacia de São Sebastião da Boa Vista trabalham para localizar e prender os suspeitos da tentativa de feminicídio. A vítima foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicaram em nota.

Segundo as informações policiais, a vítima foi surpreendida pelo suspeito, que não aceitava o fim do relacionamento. Com a ajuda de outro homem, o ex-companheiro teria desferido 11 facadas pelo corpo da mulher. Depois da ação violenta, ele teria estuprado a mulher. Ainda segundo os relatos policiais, a vítima teria fingido que estava morta para que os dois suspeitos a deixassem no local e fossem embora.

No domingo (9/3), a mulher foi encontrada na área de mata por pescadores e outros moradores que passavam pelo local. Ela foi socorrida e encaminhada para o hospital municipal, onde passou por cuidados. O estado de saúde da vítima é grave. Ela deve aguardar um leito para ser transferida para Belém.