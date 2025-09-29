Saiba quem é Gilda Nomacce, atriz que gritou ao vivo em telejornal da Globo

Gilda Nomacce, atriz com mais de 40 anos de carreira, viralizou nas redes sociais após uma participação ao vivo no JM1, da TV Mirante, afiliada da TV Globo no Maranhão. A cena foi exibida no último sábado (20), durante a divulgação do filme Enterre Seus Mortos, produção original do Globoplay que chega aos cinemas no dia 30 de outubro.

Durante a entrevista, Gilda fez uma performance inesperada: levantou-se e gritou como parte da encenação do filme. A apresentadora Geyce Gomes, surpreendida, encerrou o telejornal logo em seguida. O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando comentários e compartilhamentos.Reveja:

Quem é Gilda Nomacce?

Natural de Ituverava, no interior de São Paulo, Gilda Nomacce é considerada uma das principais atrizes do cinema nacional, especialmente no gênero de horror. Ela ganhou destaque em filmes como Trabalhar Cansa e Quando Eu Era Vivo, ambos dirigidos por Marco Dutra, o mesmo cineasta de Enterre Seus Mortos.

Além do cinema, Gilda já participou de produções televisivas como Assédio e Noturnos. Em seu novo trabalho no filme do Globoplay, ela interpreta a personagem Márcia, contracenando com nomes como Selton Mello, Marjorie Estiano e Betty Faria.

O enredo de Enterre Seus Mortos

Baseado no livro homônimo de Ana Paula Maia, Enterre Seus Mortos acompanha a história de Edgar Wilson (Selton Mello), responsável por recolher animais mortos em rodovias da fictícia cidade de Abalurdes. Ele atua ao lado de Tomás (Danilo Grangheia), um ex-padre excomungado, e da chefe Nete (Marjorie Estiano).

A rotina dos personagens muda quando sinais de um possível apocalipse começam a surgir, desafiando a lógica e o cotidiano da cidade.