Cultura

Saiba quem é Gilda Nomacce, atriz que gritou ao vivo em telejornal da Globo

Cena foi ao ar durante divulgação do filme "Enterre Seus Mortos", que estreia nos cinemas em 30 de outubro

O Liberal
fonte

Com longa carreira no cinema nacional, Gilda Nomacce virou meme após os gritos no telejornal ao vivo. (Imagem: Divulgação)

Gilda Nomacce, atriz com mais de 40 anos de carreira, viralizou nas redes sociais após uma participação ao vivo no JM1, da TV Mirante, afiliada da TV Globo no Maranhão. A cena foi exibida no último sábado (20), durante a divulgação do filme Enterre Seus Mortos, produção original do Globoplay que chega aos cinemas no dia 30 de outubro. 

Durante a entrevista, Gilda fez uma performance inesperada: levantou-se e gritou como parte da encenação do filme. A apresentadora Geyce Gomes, surpreendida, encerrou o telejornal logo em seguida. O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando comentários e compartilhamentos.Reveja:

Quem é Gilda Nomacce?

Natural de Ituverava, no interior de São Paulo, Gilda Nomacce é considerada uma das principais atrizes do cinema nacional, especialmente no gênero de horror. Ela ganhou destaque em filmes como Trabalhar Cansa e Quando Eu Era Vivo, ambos dirigidos por Marco Dutra, o mesmo cineasta de Enterre Seus Mortos.

Além do cinema, Gilda já participou de produções televisivas como Assédio e Noturnos. Em seu novo trabalho no filme do Globoplay, ela interpreta a personagem Márcia, contracenando com nomes como Selton Mello, Marjorie Estiano e Betty Faria.

O enredo de Enterre Seus Mortos

Baseado no livro homônimo de Ana Paula Maia, Enterre Seus Mortos acompanha a história de Edgar Wilson (Selton Mello), responsável por recolher animais mortos em rodovias da fictícia cidade de Abalurdes. Ele atua ao lado de Tomás (Danilo Grangheia), um ex-padre excomungado, e da chefe Nete (Marjorie Estiano).

A rotina dos personagens muda quando sinais de um possível apocalipse começam a surgir, desafiando a lógica e o cotidiano da cidade.

 
