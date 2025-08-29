Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sabrina Carpenter lança o álbum 'Mans Best Friend'

Estadão Conteúdo

Sabrina Carpenter lançou nesta sexta-feira, 29, seu novo álbum: Man's Best Friend. Com 12 faixas, das quais oito possuem letras explícitas, ela também revelou um clipe para a música Tears.

Manchild, faixa que abre o disco, já havia sido lançada cerca de dois meses atrás e conta com mais de 70 milhões de visualizações no YouTube.

O disco segue uma estética parecida com seu último lançamento, Short n' Sweet, que completou um ano em 23 de agosto.

Man's Best Friend é o sétimo álbum de estúdio da cantora, que estourou com Espresso. A música viralizou e é seu clipe mais assistido, com mais de 460 milhões de visualizações no YouTube. A cantora pop também tem outros sucessos como Feather, Taste e Please Please Please.

Taste, outro sucesso, chamou a atenção por trazer no clipe a atriz Jenna Ortega, de Wandinha. O vídeo traz referência a rumores sobre um suposto triângulo amoroso entre Sabrina, Camila Cabello e Shawn Mendes.

Nas redes sociais, internautas destacaram as letras explícitas e a representação do universo sexual feminino.

Sabrina Carpenter no Brasil em 2026

Além do lançamento do álbum, a novidade é que Sabrina Carpenter será uma das headliners do Lollapalooza 2026, aqui no Brasil. Junto de Chappell Roan, Doechii, Deftones e Tyler, The Creator, ela foi anunciada nessa quinta-feira, 28, para o festival que ocorrerá em março do ano seguinte. Veja o line-up completo.

Além das músicas: ela é ex-Disney e esteve em produções como Girl Meets World, spin-off de Boy Meets World, e Tall Girl.

Seu primeiro álbum, Can't Blame a Girl For Trying, completa 11 anos em 2025. Ela também ficou conhecida por abrir shows de Taylor Swift durante a The Eras Tour.

