Lollapalooza Brasil terá Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Lorde, Tyler, The Creator e Deftones

O Lollapalooza Brasil 2026 divulgou nesta quinta-feira, 28, as atrações da 13ª edição do festival no Brasil. Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Lorde, Tyler, The Creator, Deftones e Skrillex estão entre os headliners do evento. Destaque também para a rapper Doechii, a cantora Addison Rae, a banda Turnstile e o cantor escocês Lewis Capaldi.

Será a primeira vez que a cantora americana Chappell Roan se apresenta no Brasil. Revelação do Ano na última edição do Grammy, a cantora de 27 anos adota uma estética inspirada em drag queens e se tornou conhecida por fazer músicas sobre amor sáfico.

Já Sabrina Carpenter volta ao Brasil pela terceira vez, agora como headliner, depois de estourar mundialmente como novo fenômeno do pop. Antes, ela esteve no Brasil em 2017 abrindo a turnê Dangerous Woman, de Ariana Grande, em 2019 para pocket shows de divulgação da gravadora e em 2023 no festival MITA e como convidada na abertura dos shows da The Eras Tour, de Taylor Swift. A artista também foi um dos destaques do Lollapalooza Chicago, nos EUA, no início deste mês.

Também será a terceira vez de Lorde no Brasil, sendo a segunda no Lollapalooza. Ela se apresentou na 3ª edição do festival no País, em 2014. Depois, voltou em 2018 para o Popload Festival e em 2022 para o festival Primavera Sound São Paulo, quando também fez um show no Rio de Janeiro.

Já Tyler, The Creator se apresenta no Brasil pela primeira vez como um artista solo. Ele veio ao País antes, em 2011, como vocalista do coletivo Odd Future no festival SWU. Ele agora paga uma dívida de oito anos com o Lollapalooza Brasil, já que em 2018 o rapper chegou a ser anunciado para o festival, mas cancelou o show por razões pessoais.

A banda Deftones faz sua sexta passagem pelo Brasil, mas a fazem sua estreia como atração do Lollapalooza. Eles já se apresentaram em outros festivais no País, como o Rock in Rio em 2001 e 2015 e o Maquinaria, em 2009.

Skrillex, nome artístico do DJ e produtor musical americano Sonny John Moore, é um velho conhecido do Lollapalooza Brasil. Ele já esteve no festival desde a primeira edição, em 2012, e também em 2015, 2016 (como Jack Ü, seu duo com Diplo) e 2023.

Outros destaques

O Lollapalooza confirmou ainda 72 atrações nos três dias de festival, sendo 17 estreantes e 33 internacionais.

O festival terá atrações de k-pop, como o grupo feminino Katseye. Lola Young, cantora inglesa que estourou com o hit Messy, também está entre as atrações do festival.

Entre os artistas brasileiros, o festival anunciou Edson Gomes, Mundo Livre S/A, Agnes Nunes, Negra Li e Scalene.

Ingressos

A compra de ingressos para o evento já está liberada desde o último dia 14 de agosto, nas modalidades Lolla Pass, Lolla Comfort Pass by Bradesco e Lolla Lounge Pass. Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial da Ticketmaster Brasil ou na bilheteria física localizada no Shopping Ibirapuera, na capital paulista.

Esta será a 13ª edição do Lollapalooza Brasil, que na edição passada, em março deste ano, contou com shows de Olivia Rodrigo, Alanis Morissette e Justin Timberlake, reunindo mais de 240 mil pessoas nos três dias de evento.