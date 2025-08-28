Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lollapalooza Brasil terá Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Lorde, Tyler, The Creator e Deftones

Estadão Conteúdo

O Lollapalooza Brasil 2026 divulgou nesta quinta-feira, 28, as atrações da 13ª edição do festival no Brasil. Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Lorde, Tyler, The Creator, Deftones e Skrillex estão entre os headliners do evento. Destaque também para a rapper Doechii, a cantora Addison Rae, a banda Turnstile e o cantor escocês Lewis Capaldi.

Será a primeira vez que a cantora americana Chappell Roan se apresenta no Brasil. Revelação do Ano na última edição do Grammy, a cantora de 27 anos adota uma estética inspirada em drag queens e se tornou conhecida por fazer músicas sobre amor sáfico.

Já Sabrina Carpenter volta ao Brasil pela terceira vez, agora como headliner, depois de estourar mundialmente como novo fenômeno do pop. Antes, ela esteve no Brasil em 2017 abrindo a turnê Dangerous Woman, de Ariana Grande, em 2019 para pocket shows de divulgação da gravadora e em 2023 no festival MITA e como convidada na abertura dos shows da The Eras Tour, de Taylor Swift. A artista também foi um dos destaques do Lollapalooza Chicago, nos EUA, no início deste mês.

Também será a terceira vez de Lorde no Brasil, sendo a segunda no Lollapalooza. Ela se apresentou na 3ª edição do festival no País, em 2014. Depois, voltou em 2018 para o Popload Festival e em 2022 para o festival Primavera Sound São Paulo, quando também fez um show no Rio de Janeiro.

Já Tyler, The Creator se apresenta no Brasil pela primeira vez como um artista solo. Ele veio ao País antes, em 2011, como vocalista do coletivo Odd Future no festival SWU. Ele agora paga uma dívida de oito anos com o Lollapalooza Brasil, já que em 2018 o rapper chegou a ser anunciado para o festival, mas cancelou o show por razões pessoais.

A banda Deftones faz sua sexta passagem pelo Brasil, mas a fazem sua estreia como atração do Lollapalooza. Eles já se apresentaram em outros festivais no País, como o Rock in Rio em 2001 e 2015 e o Maquinaria, em 2009.

Skrillex, nome artístico do DJ e produtor musical americano Sonny John Moore, é um velho conhecido do Lollapalooza Brasil. Ele já esteve no festival desde a primeira edição, em 2012, e também em 2015, 2016 (como Jack Ü, seu duo com Diplo) e 2023.

Outros destaques

O Lollapalooza confirmou ainda 72 atrações nos três dias de festival, sendo 17 estreantes e 33 internacionais.

O festival terá atrações de k-pop, como o grupo feminino Katseye. Lola Young, cantora inglesa que estourou com o hit Messy, também está entre as atrações do festival.

Entre os artistas brasileiros, o festival anunciou Edson Gomes, Mundo Livre S/A, Agnes Nunes, Negra Li e Scalene.

Ingressos

A compra de ingressos para o evento já está liberada desde o último dia 14 de agosto, nas modalidades Lolla Pass, Lolla Comfort Pass by Bradesco e Lolla Lounge Pass. Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial da Ticketmaster Brasil ou na bilheteria física localizada no Shopping Ibirapuera, na capital paulista.

Esta será a 13ª edição do Lollapalooza Brasil, que na edição passada, em março deste ano, contou com shows de Olivia Rodrigo, Alanis Morissette e Justin Timberlake, reunindo mais de 240 mil pessoas nos três dias de evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LOLLAPALOOZA 2026

line-up
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

espetáculo

Peça 'O Vendedor de Sonhos' chega a Belém em duas sessões

Sucesso de público e vista por mais de 300 mil pessoas, será apresentada no Teatro Resolve

28.08.25 10h53

PROGRAMAÇÃO

Festival celebra cerâmica e carimbó no Marajó

Evento será realizado entre os dias 5 e 7 de setembro e promete uma imersão na cultura e tradição da arte marajoara

28.08.25 9h56

GRATUITO

Os recifenses do Grupo Experimental apresentam 'Caosmose' em Belém

O novo espetáculo, que ocorre pela primeira vez na capital paraense, celebra os 30 anos do grupo

28.08.25 9h32

CONTEMPLADOS

Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 escolhe artistas em 28 categorias

Premiação foi no Theatro da Paz e reuniu artistas de nove estados da Amazônia

26.08.25 21h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Junior Lima admite já ter feito parte de um trisal com a esposa: “Vivi bastante”

A revelação aconteceu durante sua participação no programa Lady Night

27.08.25 17h11

Na pele

'Pastora do Pix' chegou a fazer tatuagem em homenagem a Hytalo Santos: 'não vou mentir'

Ela revelou, também, que seu filho já se envolveu com uma das jovens que viviam na casa do influenciador

27.08.25 16h39

SERÁ?

Virginia Fonseca é flagrada com Duda Freire em momento íntimo e gera rumores de affair

Influenciadora apareceu recebendo “cheirinho no cangote” e seguidores levantaram suspeitas de romance

27.08.25 21h54

famosos

Wanessa Camargo desmente rumores de affair com ator e confirma relacionamento com Dado Dolabella

Artista revelou que mantinha relação discreta com Dolabella e explicou que colega da Dança dos Famosos apenas prestou suporte emocional.

28.08.25 8h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda