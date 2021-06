Ruth Rendeiro lança 'Paneiro Empanturrado de Histórias'

A jornalista e escritora Ruth Rendeiro apresenta o seu novo livro: “Paneiro Empanturrado de Histórias”. A obra é recheada de contos, crônicas e outros textos, que a autora coleciona ao longo do tempo no exercício diário da paixão pela escrita. Apesar de ainda não ter sido lançado oficialmente, os exemplares já estão sendo comercializados diretamente pela autora.

“Esse livro é uma reunião de vários contos, crônicas e outros tipos de texto que eu já vinha escrevendo para sair mais do jornalismo, embora as pessoas digam que meu texto é naturalmente jornalístico. Na verdade, eu sempre gostei muito de Literatura, cursei quatro semestres de Letras antes de entrar definitivamente para o Jornalismo”, revela.

Entre os textos mais comentadosndos leitores tem sido o conto “Entre Mortos” e a crônica “Foca”. No primeiro, uma garota gostava de frequentar o cemitério desde a infância até que se apaixona por um defunto e decide consuma o amor com ele, levando a um final surpreendente. Já em "Foca" - jargão dos jornalistas que designa o profissional inexperiente - Ruth descreve uma situação engraçada do início da carreira, quando trabalhou no jornal A Província do Pará e abordou um recém chegado no Aeroporto de Belém falando em francês, pois acreditava que ele fosse um escritor daquele idioma que tinha sido pautada para entrevistar.

"O livro retrata alguns sonhos e histórias que estavam guardados dentro de mim e muita ficção. Para quem trabalhou por mais de 40 anos com jornalismo, com fatos, o maior desafio é sair da realidade e entrar na ficção. Eu não quero parar esse desafio nesse livro. Na verdade, ele é um exercício, pois a minha meta é chegar em um romance, que já venho alinhavando mentalmente", destaca.

Aposentada, ela se dedica ao prazer diário da escrita. “É algo que me faz bem, para mim é uma terapia, algo que me preenche, que me faz conectar com o mundo, que me faz estar em Belém, mesmo sem estar (fisicamente) sempre na vida das pessoas indiretamente através das palavras”, destaca.

“Paneiro” chega oito anos após o livro de estreia da autora, intitulado “Até que o Câncer nos Separe”. A primeira obra dela narra a história pessoal de Ruth, que superava a doença na mama ao mesmo tempo que o marido dela, Manoel Dantas, enfrentava a leucemia, mas ele acabou não resistindo.

"Claro que as pessoas veem muito Belém e a Amazônia nos meus livros, não tem como fugir, eu vivi aí até meus 52 anos. É inevitável que Belém esteja sempre evidente nos meus textos", conta Ruth, que reside no interior de São Paulo desde que se aposentou. A escritora mantém o contato com a cidade natal. Atualmente, ela mora na cidade do Leme, às margens da Rodovia Anhanguera.

O livro teve a edição, ilustração, revisão e publicação custeados por uma emenda parlamentar de Edmilson Rodrigues, na época em que foi deputado federal - hoje, prefeito. A emenda foi executada por meio da Universidade Federal do Pará (UFPA) e Fundação de Amparo ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas (Fadesp).

Os exemplares estão sendo comercializados por valor simbólico diretamente pela autora. Contato por meio do perfil de Ruth Rendeiro no Facebook. "Existe a possibilidade dele ser lançado talvez presencialmente, no próximo mês de setembro, em Belém", revela.