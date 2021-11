Rumo a Belém, Anitta posta storie com Pedro Sampaio em jatinho: ‘Trouxe comigo’

Com rumores que irá gravar um clipe nesta segunda-feira (29), em Belém, ao lado de Pedro Sampaio, da aparelhagem Crocodilo Prime e Leona, Anitta usou seus stories no Instagram para compartilhar uma foto e um vídeo ao lado do DJ em seu jatinho.

"Trouxe comigo @pedrosampaio", escreveu ela ao publicar o artista sentado em uma das poltronas. A foto veio minutos após a 'Girl From Rio' insinuar que estaria deixando o Brasil, confira:

(Reprodução / Instagram)

Logo em seguida, foi a vez de Pedro Sampaio compartilhar um vídeo onde aparece dançando com Anitta uma música com refrão 'galopa', veja:

As gravações em Belém estão marcadas para iniciar às 16h, em um campo de futebol na Vila da Barca e na feira do Ver-o-Peso.