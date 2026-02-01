Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Roteirista de Foi Apenas um Acidente é preso no Irã

Estadão Conteúdo

Mehdi Mahmoudian, um dos roteiristas do filme Foi Apenas um Acidente, que disputa duas categorias no Oscar 2026, foi preso em Teerã, no Irã, no sábado, 31. Ele foi detido ao lado de outros dois signatários de uma carta que critica ações do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

Mahmoudian escreveu o roteiro de Foi Apenas um Acidente junto com o diretor do filme, Jafar Panahi, e de Nader Saïvar e Shadmehr Rastin. O filme disputa o Oscar de Melhor Roteiro Original e é concorrente do brasileiro O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional.

De acordo com a revista Variety, a carta que denuncia o líder iraniano tem 17 signatários, incluindo Panahi. No ano passado, o cineasta foi condenado a um ano de prisão no Irã por "atividades de propaganda" contra o Estado. Ele e seus colegas denunciam a brutalidade do governo em meio a uma onda de protestas contra os líderes religiosos do país.

"O assassinato em massa e sistemático de cidadãos que corajosamente saíram às ruas para pôr fim a um regime ilegítimo constitui um crime organizado de Estado contra a humanidade. O uso de munição real contra civis, o assassinato de dezenas de milhares, a prisão e perseguição de outras dezenas de milhares, o ataque a feridos, a obstrução de cuidados médicos e o assassinato de manifestantes feridos equivalem a nada menos do que um ataque à segurança nacional do Irã e uma traição ao país", diz parte da carta.

Panahi, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2025 por Foi Apenas um Acidente, divulgou um comunicado em apoio ao colega. Contou que conheceu Mahmoudian quando ambos eram presos políticos e, por isso, pediu que ele o ajudasse a "refinar" o diálogo de seu filme.

"Mehdi Mahmoudian não é apenas um ativista dos direitos humanos e um prisioneiro de consciência; ele é uma testemunha, um ouvinte e uma presença moral rara - uma presença cuja ausência é imediatamente sentida, tanto dentro das paredes da prisão quanto fora delas", escreveu o diretor.

Foi Apenas um Acidente acompanha quatro ex-condenados pelo regime iraniano que pensam haver identificado em um homem o seu antigo torturador. O longa está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Foi Apenas um Acidente

Irã

prisão

Mehdi Mahmoudian

Jafar Panahi
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Dudu Nobre lança 'Fazer o Mundo Sambar' antes do Carnaval

Cantor libera single que compôs em parceria com Xande de Pilares

31.01.26 12h28

MÚSICA

Arlindinho grava audiovisual do projeto 'Arlindinho das Antigas' no Norte do país

Em Manaus, mais de 4 mil pessoas participam de gravação

31.01.26 12h14

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da festa desse sábado (31)

Madrugada foi movimentada por afinidades, desentendimentos e grandes especulações sobre paredão

31.01.26 9h01

família

Edilson Capetinha é casado? Revelação de ex-jogador no BBB 26 choca internautas

Casal é tutor de um cachorro que tem perfil ativo nas redes sociais

31.01.26 8h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

EDUCAÇÃO

Mestre Catarino passa no vestibular da UEPA aos 70 anos após conclusão do ensino médio

Indígena de Abaetetuba concluiu a etapa final da educação básica em 2025 e em seguida já foi aprovado para o curso superios

30.01.26 12h48

cinema

Filme de Sam Raimi joga protagonistas em uma ilha e subverte padrões de comportamento

Além de ser um filme de sobrevivência, sobre duas pessoas tentando se virar numa ilha deserta, o longa fala, principalmente, sobre relações de poder

01.02.26 7h27

FOLIA

Bloco Amor de Carnaval celebrou 11 anos com homenagem a Belém neste sábado, 31

O evento é tradição no pré-carnaval da capital paraense

01.02.26 10h58

família

Edilson Capetinha é casado? Revelação de ex-jogador no BBB 26 choca internautas

Casal é tutor de um cachorro que tem perfil ativo nas redes sociais

31.01.26 8h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda