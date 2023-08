Rose Maiorana e Tarso Sarraf expõem obras sobre o Círio de Nazaré em Centro Social

O Círio de Nazaré e a religiosidade será o tema da nova exposição de Rose Maiorana e Tarso Sarraf que abre hoje (29), a partir das 19h, no Centro Social Agostiniano, durante os festejos da Semana Agostiniana. A exposição artística contará com 20 obras, que são as fotografias de Tarso Sarraf com as intervenções da artista plástica Rose Maiorana. A exposição será realizada no Centro Social Santo Agostinho, localizado no anexo da Paróquia de Queluz, na avenida Cipriano Santos, nº 265, no bairro de Canudos.

O convite surgiu pelo professor Reginaldo Santos, por incentivo do frei Wesley, coordenador do Centro. “O frei pediu para ver alguém para fazer uma exposição de arte. Conversei com a artista Rose Maiorana e ela mostrou os quadros dela, logo a convidei para expor no Centro, que tem um trabalho de responsabilidade social”, contou. “A ideia é abrir para a comunidade ter acesso a essa cultura da arte, de quadros e pintura, vai ser muito legal”, destacou.

O educador ressalta o quanto as obras de Tarso e Rose encaixaram com a temática da semana e o espaço. “Assim que vi os quadro achei muito bonitos, quando vi as obras do Círio junto achei muito interessante, e convidei Rose Maiorana para expor. Ela aceitou na hora. Estamos no momento do Círio, as pessoas vão apreciar demais essas obras. Elas tem tudo a ver com a Igreja”, complementou Reginaldo.

De acordo com o coordenador do Centro Social Agostiniano, Frei Wesley Silva Rosa, a exposição de obras de arte para a comunidade faz com que todos sejam mais humanos. "O simples fato de dar conhecer para manifestações artísticas, culturais ou algo do gênero contribui muito para comunidade, o crescimento da pessoa como um todo e sua integridade. Falar de um centro social muitas vezes está ligado a uma visão paternalista, mas a dimensão social também vejo que passa pela dimensão artística, cultural. As obras da Rose Maiorana vão ajudar a dar esse trampolim para enxergar o homem numa visão muito mais integral, mais humanizadora", destaca.

Essa será a segunda exposição no Centro Social Agostiniano. “Já tivemos a exposição de um artista da comunidade no espaço, mas a exposição de Rose Maiorana será bem maior. Queremos que a comunidade tenha acesso a esse tipo de arte, muitos não são apreciadores de quadros e pinturas. Queremos que todos tenham acesso, precisamos valorizar mais os artistas paraenses”, assegura o professor Reginaldo.

A expectativa da organização é que muitos visitantes da própria comunidade visitem o espaço nos próximos dias. "A expectativa é a melhor possível com essa exposição, que as pessoas conheçam o Centro Social Santo Agostinho, mostrar que a dimensão social não se reduz a dar cestas básicas, que são tão essenciais para as nossas comunidades, mas a formação integral do ser humano. A arte, a exposição, a cultura e a poesia faz parte disso", destacou o Frei Wesley.

PROGRAMAÇÃO - A Semana Agostiniana contará ainda hoje a partir das 16h com apresentação de Kata. A partir 19h, será a abertura da exposição que contará com a apresentação do Grupo Parafolclórico de Idosos e Idosas da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel). O grupo conta atualmente com cerca de 40 participantes, que dançam todas as semanas no Centro Social Agostiniano. A apresentação contará com 12 integrantes que interpretarão a Dança do Tacacá, em homenagem à Rose Maiorana.

As atividades seguem com Feira Vocacional na quarta-feira, dia 30, às 14h. No dia seguinte (31), haverá a realização de um bazar, a partir das 7h, e apresentação de dança do Grupo de Carimbó Selvagem e Dança Cultural, às 17h. A semana encera com o Momento Espiritualidade às 20h na sexta-feira, dia 1º.

Serviço: Exposição obras religiosas de Rose Maiorana e Tarso Sarraf

Abertura: hoje, dia 29, às 19h

Período de exposição: de 29 ao dia 1º de setembro

Horários: 8h às 12h, e das 14h às 18h.

Local: 1º andar do Centro Social Agostiniano

Endereço: anexo da Paróquia de Queluz, localizada na avenida Cipriano Santos, nº 311, bairro de Canudos.