Ronnie Von sofre queda em acidente doméstico e cancela participação no 'Teleton'

O apresentador Ronnie Von, 80, não participará do Teleton, campanha beneficente promovida pelo SBT, após sofrer um acidente doméstico. A informação foi confirmada pela mulher do artista, Maria Cristina Rangel, e pela emissora ao Estadão nesta sexta-feira, 8. Ronnie faria uma participação no programa na manhã deste sábado, 9.

Segundo Maria Cristina, o apresentador bateu a cabeça após uma queda em casa. O casal perdeu um lote de carpas e Ronnie escorregou ao verificar a situação no lago.

"Só sobrou um peixinho e ele viu que estavam crescendo bambus no meio da grama [do jardim]. [...] Ele foi avisar o jardineiro que estava aqui hoje para tirar [os bambus]. Só que ele escorregou em uma rampa grande que tenho aqui em casa. Eu vi o tombo e foi forte, muito forte", narrou ela.

O apresentador realizou exames em um consultório médico que não mostraram nenhuma alteração. Por recomendação, porém, ele terá de ficar 48h em observação. Conforme Maria Cristina, Ronnie passa bem.

Em julho, o artista concedeu uma entrevista ao Estadão em que refletiu sobre a sua chegada aos 80 anos e a trajetória na televisão. "Estou longe de me sentir um velhinho", afirmou na ocasião.