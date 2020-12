Ronnie Von apresenta documentário em homenagem a Hebe Camargo nesta quinta-feira

Em comemoração aos 70 anos da TV brasileira, a Band exibe nesta quinta-feira (31), às 22h45, um documentário em homenagem a Hebe Camargo. Sob o comando de Ronnie Von, a atração reúne trechos de antigos programas da apresentadora entre 1979 e 1985.

“Apresentar este programa foi vivenciar momentos em que grandes artistas eram reunidos no abraço de nossa estrela maior. Seu brilho encantava a todos e seu texto saía do fundo de sua alma. Eu diria que esta foi uma oportunidade única de reverenciar aquela que foi e sempre será nossa eterna musa”, afirma Ronnie Von.

Hebe fez sua estreia na TV Bandeirantes ao vivo em uma noite de dezembro de 1979. Na ocasião, ela recebeu em seu famoso sofá a apresentadora Maria Thereza Gregori, Johnny Saad, na época vice-presidente da emissora, o narrador Nei Costa e os atores Débora Duarte, Moacyr Franco e Branca Ribeiro.

O material faz parte do acervo jornalístico do Grupo Bandeirantes e conta ainda com as participações de Mazzaropi, Dercy Gonçalves, Chico Xavier, Elis Regina, Ney Matogrosso, Ivan Lins, Fausto Silva, entre outros.

“Acredito que o telespectador poderá ter uma experiência deliciosa, relembrando momentos divertidos e marcantes, tanto da TV que completou 70 anos em 2020, como dos maiores artistas brasileiros que passaram pela Band”, conclui o anfitrião.