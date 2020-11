Ronnie Von sobre Vanusa: 'Estava durando, não vivendo'

CELEBRIDADES

Aretha Marcos, filha de Vanusa, posta foto dos pais: 'Juntos na eternidade'

A filha da cantora, que morreu neste domingo (8) por insuficiência respiratória, em Santos, litoral de São Paulo, fez diversas publicações nesta manhã em seu perfil do Instagram; Vanusa morreu no dia do aniversário do ex, Antônio Moraes