‘Roda de Samba Fé no Batuque’ completa 9 anos e faz show com convidados na Feira do Açaí

Para os amantes do samba, a sexta-feira, 03, está com a programação repleta de artistas do gênero musical. Acontece a Roda de Samba Fé no Batuque, que comemora o aniversário de nove anos, na Feira do Açaí. O evento começa hoje às 20h e segue pela madrugada e a roda de samba recebe a DJ Estamyna, o Grupo Encanto do Tambor, a Banda do Bloco e a DJ Jack Sainha.

Com o tema "Batucada de Aniversário", a Roda de Samba Fé no Batuque se agrupa a programação do Sambatuque da Feira do Açaí, hoje, 03, a partir das 20h. O Samba Fé no Batuque tem levado essa proposta de comemorar o aniversário aos vários espaços de Belém que congregam o samba. Para o show, os músicos da Fé no Batuque se apresentam em volta de uma mesa com toalha branca, com uma imagem de São Jorge e uma de Zé Pilintra, catando o samba raiz e músicas autorais.

Geraldo Nogueira, idealizador da Roda de Samba Fé no Batuque, sambista e intérprete, fala sobre o propósito da reunião e estão recebendo nesta edição de aniversário, que congrega o samba raiz e as músicas autorais dos sambistas paraenses. "Comemorar mais um aniversário é algo muito significativo para nós, pois evidencia que nosso trabalho é bem aceito e continuamos resistindo na cena apesar das dificuldades de fazer arte", iniciou.

"Estamos preparando uma roda muito especial em um espaço que é sagrado para nós e com convidados consagrados do samba e da música popular paraense”, esclareceu o organizador.

Geraldo conta quem faz parte da roda, são os músicos e sambistas: Fred Willian (flauta), Geraldo Nogueira (pandeiro e voz), Leandro Lima (voz e cavaco), Neto Castro (voz e violão) e Preto Cabano (percussão).

A programação de aniversário também conta com convidados especiais, entre eles, pela primeira vez se apresentando na Feira do Açaí, a DJ Estamyna, que abre a noite. Estão também como convidadas o Grupo "Encanto do Tambor", cantando e tocando os tambores amazônicos.

A roda de samba também conta com a presença de Diego Xavier, Olívia Melo, Raoni Corrêa e Rafael Carvalho e por volta de 1h da manhã de sábado, 4, a Banda do Bloco e a discotecagem da DJ Jack Sainha.

Para quem não sabe como chegar na Feira do Açaí, os organizadores disponibilizam o endereço: travessa Marquês de Pombal, bairro da Campina. No Complexo do Ver-o-peso. Para mais informações é só ligar para os números: (91) 98124-1363 ou (91) 98203-8913e ou acessar o Instagram da @sambatuquefeiradoacai, que os organizadores atendem às dúvidas. O evento é gratuito com "colaboração consciente", ou seja, não é obrigatório pagar, mas o grupo aceita a colaboração, sem estipular valores.



Serviço

Aniversário da Roda de Samba Fé no Batuque

Data: sexta-feira, 03/11

Hora: 20h

Local: Feira do Açaí (Endereço: Tv. Marquês de Pombal. Campina. Complexo do Ver-o-peso)

Informações: 98124-1363|98203-8913|@sambatuquefeiradoacai

Evento gratuito com colaboração consciente

Programação

20h - DJ Estamyna

21h - Grupo Encanto do Tambor

22h - Roda de Samba Fé no Batuque e convidados

00h - Banda do Bloco

01h - DJ Jack Sainha