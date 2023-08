Roda de Samba na Feira do Açaí terá participações especiais de grupos regionais

A Feira do Açaí recebe na primeira sexta-feira deste mês a tradicional Roda de Samba Fé no Batuque com a participação especial de Trio da Mata e Sua Fauna, Lambada Social Club, DJ Jack Sainha e Drag DJ Yndjáh Bah. A roda terá ainda as participações de Tiago Lobato e Patrícia Franco, do Pagode das Meninas. Em setembro, a programação gratuita será no dia 1º, a partir das 20h, na Travessa Marquês de Pombal, bairro da Campina.

“Trio da Mata e Lambada Social Club são parceiros e a gente pode esperar sempre o melhor da música deles. Eles vêm construindo também, assim como a gente, uma história na música paraense. Com esses parceiros, a gente espera sempre o melhor. Eles vêm com força máxima na batucada de setembro para multiplicar com a gente no samba da Feira do Açaí”, destacou o líder do Grupo Fé no Batuque, Geraldo Nogueira.

O Samba na Feira do Açaí é uma iniciativa popular e independente, que ocorre desde 2019, com realização da Roda de Samba Fé no Batuque em parceria com vendedores ambulantes de bebidas alcoólicas. A programação promove uma ocupação cultural do espaço, com o objetivo de democratizar a arte, incentivar a economia local e valorizar artistas e patrimônio histórico.

Nesta edição, o tradicional evento terá uma mistura de sonoridades regionais. Além do samba dos anfitriões do Fé no Batuque, com repertório já marcado por clássicos do estilo e músicas autorais, a programação também terá carimbó e ritmos da Amazônia com o Trio da Mata e sua Fauna, e lambada com o Lambada Social Club. Nos DJs sets, Jack Sainha apresenta sonoridades dançantes, que passeiam pela música popular paraense, e Yndjáh, com brasilidades e música pop.

Formado em março deste ano, Lambada Social Club é um coletivo de músicos da cidade de Belém do Pará, que tem como proposta levar a música instrumental amazônica autoral - Lambada e Guitarrada - assim como os clássicos da região, através de ocupações de espaços públicos urbanos, apresentações musicais de forma democrática e livre.

O baterista do grupo Lambada Social Club Mariano Júnior ressaltou que a roda de samba da Feira do Açaí foi uma inspiração para a criação de um projeto deles. “Para a gente participar com a roda de Lambada é muito significativo por alguns motivos. O primeiro deles, é que esse evento que acontece na Feira do Açaí, pelo Fé no Batuque, nossos parceiros, serviu de inspiração para n´so fazermos nossa Roda de Lambada, que é um evento parecido que fazemos na praça do Carmo, na primeira segunda-feira do mês. Através desse evento que eles desenvolvem a um certo tempo, a gente percebeu que as ocupações nos espaços públicos de Belém estão sendo bem significativas”, explicou.

O “Trio da Mata e Sua Fauna” foi criado 2021 no bairro do Guamá, inspirado diretamente no carimbó de Marapanim, por uma forte influência de parentes de um dos integrantes que são mestres de carimbó. O grupo tenta mesclar o carimbó do interior, da rua e das festas de quermesse da cidade misturando também com influências da música caribenha. “A gente está um tempo sem tocar, pois, estávamos gravando uma música que vamos lançar em breve. Então pode avisar para o público que isso será fantástico, fora que iremos tocar junto com um grande banjista e percussionista de Belém que é o Marcelino Santos, fazendo participação com a gente”, adiantou um dos fundadores do grupo João Feijão.

Serviço:

Samba na Feira do Açaí com Roda de Samba Fé no Batuque, Trio da Mata e sua Fauna, Lambada Social Club, DJ Jack Sainha e Drag DJ Yndjáh Bah

Local: Feira do Açaí (Tv. Marquês de Pombal, bairro da Campina)

Data: 01/09 (sexta-feira)

Hora: 20h