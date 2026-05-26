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Roda Cancioneira chega à 19ª edição com homenagem à música de Vital Lima em Belém

Projeto organizado por Renato Torres reúne artistas da cena autoral paraense, com entrada gratuita

O Liberal
fonte

O principal convidado da noite será o cantor e compositor Vital Lima (Marcelo Castello Branco)

A 19ª edição da Roda Cancioneira, que celebra a canção autoral amazônica com artistas paraenses de diferentes gerações, acontece nesta quarta-feira, 27 de maio, a partir das 20h, no Núcleo de Conexões Na Figueredo, em Belém. O projeto, organizado pelo cantor e compositor Renato Torres, oferece entrada franca ao público.

O principal convidado da noite será o cantor e compositor Vital Lima. Ele é considerado uma das vozes fundamentais para a consolidação da música popular produzida no Pará. A organização do evento destacou a relevância do artista nas redes sociais.

Vital Lima: Trajetória e Parcerias Musicais

“Teremos a honra de receber a música fundante de Vital Lima, um dos cantautores responsáveis pela afirmação da linguagem da música popular no Pará”, afirma o texto de divulgação. Vital Lima iniciou sua trajetória em 1974, no 1º Festival de Música e Poesia Universitária.

Naquela ocasião, Fafá de Belém, também estreante, defendeu uma de suas composições. Desde então, ele teve músicas gravadas por artistas como Lucinha Lins, Simone, Elizeth Cardoso, Zé Renato e padre Fábio de Melo.

Seu último disco conta com a participação de Patrícia Bastos e Ninah Jo, além de Leila Pinheiro e Nilson Chaves. Nilson Chaves é parceiro de Lima nos álbuns "Interiores" (1986) e "Waldemar" (1994), dedicado à obra de Waldemar Henrique, e no DVD "Sina de Ciganos" (2011).

Diversidade de Artistas no Palco

Além de Vital Lima, a programação incluirá apresentações de diversos talentos. Estão confirmados Alexandra Senna, Felipe Ribeiro, Layse, o grupo Pé de Poesia, Ayho Moraes, Patrícia Campos e Pramit.

Essas participações reforçam a diversidade de linguagens e sonoridades presentes na produção musical do estado do Pará.

Roda Cancioneira: Espaço de Encontro e Experimentação

Conduzida por Renato Torres, a Roda Cancioneira se consolida como um espaço de encontro. Compositores, intérpretes e o público interessado na valorização da música autoral paraense se reúnem.

O projeto está próximo de completar dois anos de existência, no dia 18 de junho. Ao longo de suas edições, a iniciativa tem promovido um intercâmbio artístico. Ele também fortalece a cena cultural local, criando um ambiente de escuta, partilha e celebração da canção amazônica.

Renato Torres, idealizador do projeto, explicou sua inspiração: “Me inspirei em outros movimentos semelhantes pelo Brasil, mas a nossa roda, em Belém, segue uma dinâmica que preserva a equidade de gênero”.

Ele acrescenta: “Sempre convido seis compositores, priorizando a representatividade feminina, já que a música, assim como outros espaços artísticos, ainda é muito dominada por homens”.

Torres finaliza: “Esses convidados funcionam como um anzol para o público, mas a roda é aberta a todos. Qualquer pessoa que chegar e disser ‘olha, eu tenho uma canção’ ou ‘quero recitar um poema’ pode se inscrever e participar”.

O artista concluiu que a Roda Cancioneira também é um espaço de experimentação. “Diversos artistas já subiram ao palco logo após terem acabado de compor uma música. Outros sobem para cantar à capela, sem instrumento algum”.

Para Torres, isso “traz uma sensação de início da arte como fenômeno político, usando a arte como forma de expressão”.

Serviço

  • Evento: 19ª edição da Roda Cancioneira
  • Data: Quarta-feira, 27 de maio
  • Hora: 20h
  • Local: Núcleo de Conexões Na Figueredo (avenida Gentil Bittencourt, 449, Belém)
  • Entrada: Franca
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