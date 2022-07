Rock in Rio lança seu primeiro podcast, SHE ROCKS, para ampliar a voz das mulheres na música

Depois de apresentar um dia exclusivamente dedicado às mulheres nos principais palcos do festival, a organização do Rock in Rio, anuncia o lançamento de seu primeiro podcast, o SHE ROCKS, realizado em parceria com a TIM. Neste espaço que será exclusivamente feminino, o festival promoverá semanalmente, todas as terças-feiras, conversas entre mulheres inspiradoras de diversas áreas da cena musical, entre elas artistas, compositoras e profissionais técnicas.

O primeiro episódio já chegou e as convidadas da estreia são Roberta Medina e a cantora Luisa Sonza. Dentre as próximas participantes, o SHE ROCKS receberá Bia Ferreira, cantora, compositora, multi-instrumentista e ativista brasileira; Guta Braga, criadora da MCT, co-criadora e apresentadora do FastForward Podcast; Erika Lôbo, compositora e produtora musical, além de outras artistas.

Os episódios do SHE ROCKS serão comandados por Gaía Passareli e Renata Simões, que recebem as convidadas para falarem sobre carreira, preconceitos, desafios, conquistas, fãs, shows e tudo o que permeia atuar na indústria da música.

O projeto nasce da observação de diversos dados relativos à representatividade da mulher na indústria da música, como o fato de que, segundo a União Brasileira de Compositores, em 2021, as mulheres receberam apenas 9% do total distribuído em direitos autorais no país e esse é só um exemplo de indicador que mostra como um grande caminho de transformação na indústria ainda precisa ser percorrido. E por isso, a importância de se abrir espaço para a voz das mulheres na música.