Rock in Rio: espaço dedicado à Amazônia tem shows e exposições 360º com um barco-aparelhagem

A Amazônia será representada pela NAVE em um dos maiores festivais de música e entretenimento do mundo, o Rock in Rio, que acontece entre 2 e 11 de setembro, na Cidade do Rock, localizada no parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O intuito do projeto sob direção artística de Roberta Carvalho e direção musical de Aíla, é estimular as mais de 100 mil pessoas esperadas para o evento, a refletirem sobre a Amazônia, com exposições audiovisuais, shows inéditos de artistas paraenses.

O espaço inédito, une música, arte, cheiro, tecnologia, performances e apresentações de artistas do Pará, Amazonas, Acre, Roraima, entre outros. Aíla, diretora musical, contou com exclusividade que no mesmo palco apresentações inéditas presenciais e digitais acontecerão. “Esse tema vai ser Amazônia no Rock in Rio, conectando artistas do Pará, de todo o Norte, para falar que a música da Amazônia é muito além do que as pessoas conhecem e que também ditamos a música pop deste país. Vai ter pop, brega, tecnobrega, Calypso, música da tradição ao contemporâneo. Serão muitas vozes, teremos apresentações ao vivo e on-line, nas telas de 360 graus. Temos muitas mulheres neste núcleo criativo e em breve vamos contar o line-up”, declarou.

PV Dias, artista visual paraense, que atualmente mora no Rio de Janeiro, teve suas obras expostas pela cidade. As projeções são parte da NAVE e agora ele está desenhando novas animações exclusivas para serem apresentadas no espaço no Rock in Rio. “É importante demais ver esses desenhos e animações ganhando o mundo. Quando desenho sobre dança, desenho sobre os rastros visuais da música. Minha pesquisa está atrelada a esses passos, a esses dispositivos visuais na música. Da música que surge na margem do estado do Pará e chega até em tudo que é parte do mundo. É uma sensação boa fazer parte desse movimento, enquanto artista paraense, no maior festival da América Latina”, disse.

A propostas é destacar a conexão entre o presente e o futuro, aproximar as pessoas de uma Amazônia contemporânea, revela Roberta Carvalho, diretora artística da NAVE. Uma das são as enormes projeções que vão do chão ao teto, além de mostrar a maior aparelhagem já construída por João do Som.

“gosto de pensar as telas expandidas dentro da nossa região Amazônica, como uma arquitetura, espaços, pode contar uma história a partir das projeções de imagens. A proposta deste ano é fazer um mergulho em uma Amazônia contemporânea, pop, periférica, plural, como instrumento de transformação, para que as pessoas possam fazer essa experiência imersiva. É uma instalação de 360 graus, com projeções monumentais, onde você pode através dos sentidos e a narrativa que a exposição vai contar, pelo olhar dos artistas”, pontuou.

“A novidade é a aparelhagem, feita pelo seu João do Som, que vem da cultura da periferia, que vem dessa sonoridade, cultura potente das periferias de Belém Ela tem um formato de barco e faz parte da experiência imersiva da NAVE 2022”, concluiu

NAVE faz parte da programação fruto da parceria da Natura com o Rock In Rio, para apresentar uma experiência multissensorial na cidade do Rock. O projeto tem curadoria e direção artística de Roberta Carvalho, cenografia de Daniela Thomas, argumento de Karla Martins e direção musical de Aíla e estará disponível para visitação na cidade do Rock nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.